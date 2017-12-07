СК России возбудил дело в отношении экс-министра обороны Украины

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Его обвиняют по статье о "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности".

Гриценко в июле в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что за каждую взорванную машину в Киеве или Мариуполе "должно по две взлететь где-то в Таганроге или Москве". Так он отреагировал на гибель сотрудника Министерства обороны Украины Максима Шаповала.

Автомобиль Шаповала был подорван в Киеве 27 июня. Один из подчиненных погибшего руководил охраной бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, застреленного в Киеве 23 марта.

В день гибели Шаповала так же был взорван автомобиль полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Юрия Возного. 31 марта в Мариуполе при взрыве погиб еще один полковник СБУ – Александр Хараберюш. Киев заявлял о "российском следе" в этих преступлениях.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении действующего министра обороны Украины Степана Полторака и главы Генштаба Вооруженных сил страны Виктора Муженко.