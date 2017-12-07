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Бывший руководитель Российского авторского общества вышел по УДО

Сергей Федотов в суде, июнь 2016 года

Бывший генеральный директор Российского авторского общества Сергей Федотов вышел из колонии по условно-досрочному освобождению. Он был осужден на полтора года по обвинению в хищении.

Решение об освобождении Федотова принял Рязанский областной суд. Бывшему главе РАО запрещено менять место жительства, он должен ежемесячно отмечаться в полиции. Федотов признал вину в махинациях с недвижимостью на сумму 300 миллионов рублей. В октябре стало известно, что он выставил на продажу принадлежащий ему замок в Шотландии.

В прошлом году о готовности поручиться за Федотова заявил глава Российского союза правообладателей, режиссер Никита Михалков. Вместе с Федотовым они предлагали ввести сбор с пользователей интернета за доступ к авторским произведениям.

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