Bellingcat и The Insider назвали еще одного человека, причастного к крушению MH17

Международная расследовательская группа Bellingcat и российский сайт The Insider опубликовали расследование, в котором раскрывается личность еще одного человека, вероятно причастного к катастрофе "Боинга" Малазийских авиалиний под Донецком в 2014 году. Речь идёт о российском военном с позывным "Дельфин". Он фигурирует на записях перехваченных телефонных разговоров, которые опубликовала Международная следственная группа.

Эксперты Bellingcat и The Insider утверждают, что "Дельфин" – это генерал-полковник российской армии в запасе, действующий главный инспектор Центрального военного округа Министерства обороны России Николай Ткачёв. Такой вывод расследователи сделали после сравнения голоса "Дельфина" на аудиозаписи с интервью, которое Bellingcat и The Insider взяли у Ткачёва. Независимую экспертизу записей проводили два исследовательских института – в американском городе Денвере и в Литве.

Ткачёв ранее участвовал в первой и второй Чеченской кампаниях, награжден орденами "Мужества". В 2010 году он был уволен с военной службы указом президента России Дмитрия Медведева. После ухода в запас Ткачёв стал главным военным советником Минобороны в Сирии, затем стал главным инспектором Центрального военного округа. По данным расследователей, после начала конфликта на Украине Ткачёв был командирован на подконтрольную сепаратистам часть Луганской области Украины, в Краснодон. Утверждается, что там он пытался координировать сотрудничество вооруженных сепаратистов и российских военных.

Записи телефонных переговоров, на которых звучит голос "Дельфина", опубликовала Служба безопасности Украины вскоре после катастрофы самолета. Позднее их обнародовала Международная следственная группа. Перехваченные беседы, предположительно, состоялись незадолго до трагедии.

Самолет малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук". По версии следствия, вооружение доставили из России. Ракету выпустили из зоны, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины. Однако пока не установлено, было ли нападение их инициативой, или его координировали российские военные. Имена подозреваемых до сих пор не предали огласке.

В 2015 году Нидерланды выступили за создание международного трибунала по делу о крушении "Боинга". Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности ООН, назвав ее "несвоевременной и контрпродуктивной". Причастность к гибели лайнера Москва также отрицает.