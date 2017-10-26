Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ

Мессенджер Telegram обжаловал штраф в 800 тысяч рублей за отказ предоставить Федеральной службе безопасности России информацию для декодирования сообщений. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале.

16 октября суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ. Если решение суда вступит в силу, Роскомнадзор получит право заблокировать Telegram в России.

Накануне журналисты Александр Плющев и Олег Кашин сообщили, что подают в суд на ФСБ из-за несогласия с требованием так называемого " "антитеррористического пакета законов Яровой" передать спецслужбам ключи шифрования переписки в мессенджере Telegram. Журналисты требуют признать действия спецслужб незаконными. Основатель Telegram Павел Дуров также намерен судиться с ФСБ, его интересы в суде будет представлять все та же правозащитная группа "Агора". Дуров утверждает, что требование спецслужб противоречит Конституции России, согласно которой каждый гражданин имеет право на тайну переписки.