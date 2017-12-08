Правительство РФ хочет скрыть закупки 126 компаний из-за санкций

В правительстве подготовили список из 126 компаний, закупки с участием которых переведут на закрытую торговую площадку Сбербанка в связи с тем, что США могут расширить действие санкций в отношении России. Об этом пишет в пятницу "Коммерсантъ". В списке более десяти частных банков, почти все крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также "Газпром", "Роснефть", АЛРОСА, "Аэрофлот" и другие.

Власти предложили скрывать контрагентов под номерами, а все конкурентные закупки госкомпаний перевести в "автоматизированную систему торгов гособоронзаказа".

Ранее правительство России разрешило госкомпаниям не публиковать в реестре закупок данные о поставщиках и подрядчиках. Эта мера будет действовать до 1 июля 2018 года. Такое решение должно защитить схемы обхода компаниями санкций США. Прежде всего, речь идет о технологиях, которые очень сложно заменить. Кроме того, отдельным постановлением правительство разрешило Министерству обороны, Федеральной службе безопасности и Службе внешней разведки проводить закупки в полностью закрытом режиме.

В начале августа президент США подписал закон о новых санкциях в отношении России в ответ на предполагаемое вмешательство в американские президентские выборы, агрессию на Украине и поддержку президента Сирии Башара Асада. Документ ограничивает максимальный размер инвестиций в российские нефтегазовые и энергетические проекты, а также оборонные предприятия. На какие компании будут распространяться санкции, в Вашингтоне объявят в феврале 2018 года.