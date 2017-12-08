Венецианская комиссия попросила Киев дополнить "Закон об образовании"

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рекомендовала детализировать вызвавшую споры языковую статью украинского "Закона об образовании" и отсрочить ее вступление в силу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства образования Украины. При этом в рекомендациях не содержится требования отменить эту статью. По данным министерства, Венецианская комиссия официально опубликует свое решение 11 декабря.

Украинское министерство образования согласилось с выводами комиссии, отметив, что она поддержала стремление властей повысить уровень обучения украинскому языку в школах. По мнению министерства, решение комиссии означает, что она не поддержала позицию Венгрии. Ранее Будапешт обвинил Киев в ограничении прав национальных меньшинств в связи с новым законом. Официальных комментариев венгерской стороны пока нет.

В сентябре на Украине вступил в силу новый закон об образовании, согласно которому дошкольное и начальное обучение может осуществляться на языке нацменьшинства при параллельном изучении государственного языка. В средней школе обучение должно веститсь на государственном языке, а язык национального меньшинства будет изучаться как отдельная дисциплина. Предполагалось, что эти нормы должны были вступить в силу к 2020 году. По мнению Будапешта, закон ущемляет права не менее 150 тысяч этнических венгров, проживающих в основном в Закарпатье. С критикой закона выступали также Польша и Румыния.