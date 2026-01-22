Гренландский гамбит Трампа. Что это было и к чему приведет

В среду вечером президент США Дональд Трамп отыграл назад угрозу начать торговую войну против европейских союзников из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию, автономную территорию Дании. Ранее Трамп также отказался от угрозы использовать военную силу для приобретения этого острова – в своей речи в Давосе.

Президент сообщил, что найдено некое решение по Гренландии на его встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Хотя детали неизвестны, многие перевели дух – от лидеров стран до финансовых рынков, переживших накануне потрясение. Но история не окончена и укладывается в привычный неконвенциональный modus operandi американского президента.

Axios утверждает со ссылкой на неназванные источники, что соглашение уважает суверенитет Дании, хотя ранее Трамп заявлял, что его устроит только переход Гренландии под контроль США.

"Благодарю за внимание к этому вопросу!" Что сказал Трамп

"На основе продуктивной встречи [с Рютте] мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и всему арктическому региону. Это решение, если оно будет реализовано, станет превосходным для США и всех стран НАТО. Исходя из этого, я не буду вводить тарифы, запланированные на 1 февраля. Продолжаются обсуждения проекта "Золотой купол" (предложенная Трампом система противоракетной обороны США космического базирования, – РС) в отношении Гренландии. Больше информации будет по мере обсуждений... Благодарю вас за внимание к этому вопросу!"

Репортерам Трамп сказал, что сделка даст США "все необходимое", и что она рассчитана "на неограниченный срок".

Реагируя на высказывания Трампа, министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил, что его страна готова к переговорам: "После этой речи совершенно ясно, что амбиции президента остаются неизменными", – сказал он, отметив также, что "то, что президент сказал о военных", было "позитивным".

Однако Трамп дал понять, что его цели относительно Гренландии остаются неизменными, и, по-видимому, связал этот вопрос с обязательствами Вашингтона перед НАТО.

"Мы хотим кусок льда для защиты мира, а они не дают его. Мы никогда не просили ничего другого... Так что у них есть выбор. Вы можете сказать "да", и мы будем очень благодарны. Или вы можете сказать "нет", и мы это запомним. Сильная и безопасная Америка означает сильную НАТО", – отметил Трамп.

Методы Трампа. Детали

Сделать паузу, глубоко вздохнуть и подождать

Несмотря на ужесточавшуюся риторику Белого дома о Гренландии, окружение Трампа в последнее время, видимо, неофициально говорило европейским лидерам, что опасаться применения силы не стоит. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в начале января сказал, что госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с ним исключил возможность вторжения.

После угрозы Трампа ввести тарифы, когда европейцы начали обсуждать ответные меры, министр финансов США Скотт Бессент призвал всех "сделать паузу, глубоко вздохнуть и подождать развития событий", сравнив происходящее с "истерией" прошлой весной, когда США ввели массовые тарифы. После последнего анонса Трампа Бессент заявил: "Я же говорил, все должны сохранять спокойствие, пока не приедет президент".

Серьезно, но не буквально

Совет не реагировать слишком сильно на отдельные высказывания Трампа – привычные реалии американской политики, сформулированные еще в 2016 году журналисткой Салиной Зито: воспринимать президента "серьезно, но не буквально", или, как предложил тогдашний советник Трампа Энтони Скарамуччи, "воспринимать символически". Теперь к подобному привыкает весь мир.

Реакция рынков. Исторический экскурс

Даже осведомленные о совете не всегда в состоянии ему следовать. Поучительна судьба финансовых рынков: когда Трамп вернулся в Белый дом, многие не верили в серьезность его обещания высоких тарифов – это обвалило бы рынки, а они считали, что Трамп этого боится. Но настал "День освобождения", рынки впали в панику, однако президент не менял курс – и они потеряли веру в свое влияние.

Только после затяжного падения Трамп пошел на попятный. Рынки отыграли назад, уверились, что им ничего не грозит, и подхватили придуманный колумнистом FT Робертом Армстронгом мем TACO (Trump Always Chickens Out, "Трамп всегда струсит"), который президент назвал "мерзким".

С лета рынки рекордно росли, видимо, перестав бояться торговых войн.

Однако при угрозе торговой войны США с Европой из-за Гренландии рынки снова ударились, как выражается министр финансов Бессент, в истерику. И в подкасте во вторник, до анонса о сделке по Гренландии, Армстронг признавался, что в вилке, – то ли рынки слишком реагируют и надо ждать TACO, то ли недостаточно реагируют, ведь меняется мировой порядок, – он сам не понимает, к чему склоняться.

На новости о сделке рынки пошли вверх.

Поиски Европы. Общая картина

Трамп много говорит и много делает, по выражению его бывшего советника Стива Бэннона, "затапливая зону" внимания, дезориентируя оппонентов, – и что-то из этого остается в политике. (Или эта тактика – часть того, что Трамп называет "искусством сделки").

Джо Байден, в кампании 2020 года жестко критиковавший Трампа, став президентом, оставил некоторые его практики. Европейцам, которые обнаружили себя в противостоянии с Трампом, предстоит понять, что является риторикой, а что – новым порядком вещей.

: в последние дни Европа пыталась найти, чем отвечать Америке в торговой войне – при теснейшей взаимосвязи финансовых и экономических систем. Обсуждалась "базука" – экономические меры ЕС "по противодействию принуждению", включая тарифы и ограничения на торговлю. Еще одна идея – продавать казначейские облигации США (их в Европе – на триллионы долларов). Это должно вынудить США повысить процентные ставки по ним, а значит сделать более дорогим обслуживание государственного долга США. Эксперты говорят, впрочем, что это потребует огромной координации.

Один датский пенсионный фонд объявил о намерении продать американские облигации на 100 миллионов долларов из-за "плохого финансового положения правительства США". История с Гренландией не имела к этому прямого отношения, но "не усложнила принятие решения".

Военно: Угроза США торговой войны с Европой из-за Гренландии породила бурную дискуссию – надо ли теперь считать НАТО мертвым. Издание Politico сообщило об идеях нового европейского альянса безопасности, без прежней участия США, но с Украиной: "Украина обладает огромной армией, высокотехнологичной индустрией производства беспилотников и бóльшим опытом ведения войны, чем кто-либо другой... Вместе с мощью Франции, Германии, Польши, Великобритании и прочих потенциальная вооруженная сила "коалиции желающих" была бы огромной и включала бы как ядерные, так и неядерные государства".

Издание привело деталь о существовании чата "Вашингтонской группы" (сложившейся для поддержки Зеленского в его непростых визитах в Белый дом) для быстрых консультаций европейских лидеров – Стармера, Макрона, Мерца, фон дер Ляйен, Стубба, Мелони.

Зеленский в интервью на днях выразил готовность к участию Украины в возможном оборонном союзе на уровне ЕС.

: "Добро пожаловать, Китай" – президент Франции Эммануэль Макрон высказался в Давосе за увеличение китайских инвестиций в Европу. Это выглядит сдвигом в ответ на неопределенность отношений с США – и напоминает о Канаде, только что заключившей торговое соглашение с КНР при всех опасениях, касающихся Пекина. Премьер-министр Канады Марк Карни сказал: "Мы принимаем мир таким, как он есть, а не таким, каким мы хотим его видеть".

Угрозы Трампа временно сплотили Европу, и даже правые популистские политики, обычно протрамповские, выступали с критикой американского президента.

Что это значит для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что сосредоточение внимания на Гренландии может подорвать сотрудничество западных государств в отношении таких стран, как Иран и Сирия. Другие лидеры НАТО предупредили, что это отвлекает внимание от Украины.

"Ситуация с Гренландией отвлекает время, внимание и ресурсы от Украины. Я имею в виду то, что европейские союзники говорят о развертывании войск в Гренландии... Я бы предпочел, чтобы их отправили в Восточную Европу", – отмечает в интервью Радио Свобода Брэдли Боумэн, директор Центра по военной и политической мощи Фонда защиты демократии (FDD) в Вашингтоне.

Ситуация с Гренландией отвлекает время, внимание и ресурсы от Украины

Но другой аналитик, Даниэль Хегедюш из аналитического центра германского Фонда Маршалла, считает, что Украина может даже выиграть от этого: "Это отсутствие внимания наносит Украине меньший ущерб, чем интенсивное внимание и давление на ее руководство в направлении очень невыгодного мирного урегулирования или прекращения огня с Россией".

Трамп кратко упомянул Украину в своей речи, а затем вернулся к теме зашедших в тупик мирных усилий под руководством США во время последующей сессии вопросов и ответов. "Дело в том, что часто мы договариваемся с Россией, Россия готова, а президент [Украины] Зеленский не хочет этого. Вы видели это, когда он был в Овальном кабинете. Я был недоволен. А потом президент Зеленский захочет заключить соглашение, а [президент России Владимир] Путин не захочет", – сказал Дональд Трамп.

Позже стало известно, что перед отъездом из Давоса 22 января Трамп встретится с Зеленским. Посланник Трампа Стив Уиткофф в тот же день отправляется в Москву для переговоров с Путиным.

Также 22 января Трамп планирует официально объявить о создании Совета мира – органа по урегулированию международных конфликтов, постоянное членство в котором обойдется в 1 миллиард долларов. Приглашения присоединиться к Совету были отправлены как России, так и Украине. Пока не ясно, присоединятся ли обе страны к Совету.

Америка против. Опросы

В США, судя по опросам, идеи приобретения, не говоря уже о захвате Гренландии, совершенно непопулярны – против этого 70-80 процентов американцев.

С критикой выступают не только демократы, но и отдельные республиканцы: пошлины [против Европы из-за Гренландии] – "это плохо для американского бизнеса и плохо для союзников Америки. Это отлично для Путина, Си и других противников, которые хотят видеть НАТО расколотым".

Такое широкое недовольство может быть одной из причин, по которым Трамп пересмотрел курс действий.