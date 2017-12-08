Сотрудники Российской национальной библиотеки обратились в прокуратуру

Около тридцати работников Российской национальной библиотеки (РНБ) пожаловались в прокуратуру на своего директора Александра Вислого, запретившего сотрудникам общаться со СМИ без согласования с пресс-службой. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Член Комитета общественного спасения РНБ Светлана Левина, считает, приказ Вислого является ответом на критику его деятельности, которую многие оценивают как разрушительную для библиотеки. По мнению Левиной, информация о РНБ как о бюджетном учреждении не может быть засекречена, так как граждане, содержащие ее из своих налогов, имеют право знать, что в ней происходит.

Авторы обращения в прокуратуру уверены, что руководство РНБ вводит цензуру, потому что ему есть что скрывать. С начала 2017 года в СМИ появляются сообщения о скандалах в библиотеке. Критику специалистов и общественности вызвали планы слияния РНБ с Российской государственной библиотекой, а также давление руководства на недовольных этими планами сотрудников.

Также сообщалось о перевозке книг в еще не сданное строителями новое здание на Московском проспекте и ненадлежащих условиях их хранения. Критике также подверглось использование здания библиотеки для корпоратива "Сити-банка", за которым последовало представление прокуратуры Центрального района директору Александру Вислому с требованием устранить нарушения.

Авторы обращения в прокуратуру считают, что подобные факты, до сих пор попадавшие в прессу только благодаря сотрудникам библиотеки, и впредь должны широко освещаться в СМИ и обсуждаться экспертным сообществом. Запрет сотрудникам библиотеки свободно общаться с журналистами они считают незаконным и просят прокуратуру дать оценку соответствующему приказу Александра Вислого. В своем обращении они ссылаются на Федеральный закон "Об информации, информатизации и защите информации".