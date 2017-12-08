Заключенный ярославской колонии пожаловался на избиение и угрозы

Заключенный ярославской колонии №8 Евгений Макаров был избит сотрудниками исправительного учреждения. Об этом сегодня сообщил фонд "Общественный вердикт" на своей странице в фейсбуке.

Адвокат Ирина Бирюкова рассказала, что несколько дней назад Макарова перевели из колонии №1 в колонию №8 и поместили в единое помещение камерного типа "за постоянные жалобы".Сообщается, что Макарова избили сотрудники администрации колонии, а также неоднократно угрожали изнасилованием. Бирюкова обратилась в ЕСПЧ с просьбой провести безотлагательный медицинский осмотр подзащитного.

В апреле 2017 года Макаров вместе с осужденным по "Болотному делу" Иваном Непомнящих и заключенным Русланом Вахаповым несколько раз жаловались на избиения сотрудниками колонии. Во ФСИН назвали законным "применение силы" к Макарову.

