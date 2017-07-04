Адвокат рассказала о встрече с избитым в ИК-1 заключенным Макаровым

4 июля Адвокату Ирине Бирюковой после нескольких часов ожидания в ярославской ИК-1 удалось поговорить с заключенным Евгением Макаровым, об очередном избиении которого стало известно в конце июня. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт".

По словам Бирюковой, встреча прошла в комнате для краткосрочных свиданий, при этом разговор слышали сотрудники колонии, которых Макаров обвинил в избиении. Сейчас осужденный находится в штрафном изоляторе. Бирюкова рассказала, что Макаров избит так, что с трудом передвигается.

Европейский суд по правам человека дважды потребовал от властей России обеспечить беспрепятственный допуск врачей и адвокатов к пожаловавшимся на избиение Макарову, осужденному по "болотному делу" Ивану Непомнящих и Руслану Вахапову. Несмотря на это адвокаты регулярно отчитываются, что их не пускают к заключенным.

Сейчас Непомнящих находится в штрафном изоляторе, а Вахапов объявил голодовку. 22 июня Следственный комитет отменил отказ в возбуждении уголовного дела об избиении заключенных, о котором они сообщили 28 апреля.

