Генерал Ткачев собирается подать в суд на Bellingcat и The Insider

Российский генерал-полковник Николай Ткачев готов подать в суд на группу Bellingcat и издание The Insider, в расследовании которых говорится о его возможной причастности к гибели малайзийского "Боинга" MH17 в небе над Донбассом. Об этом он заявил в интервью "Новой газете".

Ткачев также еще раз подчеркнул, что его не было в Донбассе в 2014 году. Ранее он заявлял, что много лет живет в Екатеринбурге и занимается военно-патриотическим воспитанием детей.

Расследователи Bellingcat и The Insider сообщили в пятницу, что установили личность человека, причастного к атаке на лайнер. Речь идет о военном с позывным "Дельфин". Он фигурирует на записях перехваченных телефонных разговоров. В расследовании утверждается, что "Дельфин" – это генерал-полковник российской армии в запасе Николай Ткачёв. В настоящее время он занимает пост главного инспектора Центрального военного округа Минобороны России.

По данным расследователей, после начала конфликта на Украине Ткачёв отправился на подконтрольную сепаратистам часть Луганской области Украины, в город Краснодон. Утверждается, что там он координировал сотрудничество вооруженных сепаратистов и российских военных.

Следствие по делу о гибели MH17 приняло к сведению сообщения Bellingcat и The Insider.

Самолет Малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук". По версии следствия, вооружение доставили из России. Ракету выпустили из зоны, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины. Пока не установлено, было ли нападение их инициативой или его координировали российские военные. Имена подозреваемых до сих пор не предали огласке.