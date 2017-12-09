На премьере "Нуреева" труппа призвала освободить Серебренникова

В Большом театре в Москве в субботу состоялась премьера балета "Нуреев". Спектакль прошел при аншлаге и завершился овацией публики.

Режиссера-постановщика Кирилла Серебренникова в зале не было - он находится под домашним арестом по так называемому "делу Седьмой студии". Некоторые члены труппы, по свидетельству очевидцев, вышли на поклон в футболках с портретом режиссера и призывом его освободить.

Первоначально премьера "Нуреева" была запланирована на июль нынешнего года, однако за несколько дней до первого показа спектакль был перенесен. Руководство Большого театра заявило о его "неготовности". По неподтвержденным сообщениям, к отмене премьеры был причастен министр культуры Владимир Мединский. В министерстве культуры и Большом театре отвергали эти сообщения.

Мединский был одним из зрителей генеральной репетиции балета 8 декабря. Писатель Людмила Улицкая назвала "гротеском" тот факт, что министр культуры был в зале, а режиссер - нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал премьеру "Нуреева" мировым событием.

"Нуреев" на сцене Большого театра пройдет также в воскресенье, после чего показы балета возобновятся только в мае.