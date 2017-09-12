Премьера балета "Нуреев" может пройти без Серебренникова

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что показ балета "Нуреев" зависит от Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает "Коммерсант". По словам Урина, балет почти готов, поэтому он надеется, что Серебренников согласится на выпуск "Нуреева" без своего участия. В этом случае премьера состоится в декабре.

Генеральный директор Большого театра также сообщил, что обратился в Следственный комитет с просьбой о встрече с Серебренниковым. Сейчас Урин ожидает ответа.

Премьеру спектакля "Нуреев" отменили в июле. Большом театре объяснили отмену неготовностью работы. Серебренников является автором либретто, сценографом и режиссёром балета.

Серебренников находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на его проект "Платформа". Уголовное преследование Серебренникова вызвало отклик солидарности в России и за рубежом. Сторонники режиссера считают дело против него политически мотивированным.