Архивы НКГБ Украины: чекисты контролировали выборы патриарха

Поместный собор Русской православной церкви, на котором в 1945 году был избран московский патриарх, проходил под контролем народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) — предшественника КГБ СССР. Об этом говорят архивные документы бывшего управления КГБ Украины, с которых Служба безопасности Украины сняла гриф секретности. Об этом в воскресенье 10 декабря сообщило издание Znak.com. Часть документов в виде фотокопий публикуются и обсуждаются в социальных сетях.

Из рассекреченных документов следует, что НКГБ СССР и его подразделения в союзных и автономных республиках, краях и областях занимались подбором кандидатов для участия в Соборе из числа духовенства и мирян. С этой целью требовалось наметить "лиц, имеющих религиозный авторитет среди духовенства и верующих и в то же время проверенных на агентурной или патриотической работе".

«Важно обеспечить, чтобы в числе намеченных кандидатов преобладали агенты НКГБ, способные провести на Соборе нужную нам линию», — говорится в письме, направленном в сентябре 1944 года на места за подписью начальника 2-го управления НКГБ СССР Федотова и руководителя пятого отдела 2-го управления Карпова.