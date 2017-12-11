Консульства США в трёх городах России возобновили выдачу виз

США возобновили выдачу виз в российских регионах в ограниченном объёме. Американские консульства во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге вновь начали проводить собеседования, говорится в заявлении посольства США в России.

В американском посольстве отметили, что хотят, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, учиться в американских вузах и вести бизнес с представителями страны. Однако "из-за необоснованного решения" правительства Российской Федерации существенно сократить численность персонала американских дипмиссий, не могут возобновить выдачу виз в полном объеме, - подчеркивается в заявлении.

Соединенные Штаты с 23 августа приостановили выдачу россиянам неиммиграционных виз. В посольстве США заявили, что это решение связано с сокращением числа сотрудников американской дипломатической миссии в России. В июле Москва объявила о высылке из страны 755 американских дипломатических работников в ответ на ужесточение санкций в отношении России. С 1 сентября единственным местом в России, где можно было получить неиммиграционную визу в США, стала Москва. Но из-за нехватки персонала сроки оформления документов значительно возросли. В Москве визу рассматривают почти три месяца вместо 3–4 рабочих дней, как это было до сокращения персонала.