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На Камчатке посылки "Почты России" сдуло турбиной самолёта

Белый медведь с новогодней посылкой (иллюстративное фото)

На Камчатке в селе Усть-Хайрюзово при развороте самолет сдул воздушным потоком из турбины посылки, сгруженные прямо на летном поле. Об этом сообщает " Кам 24".

В "Почте России" изданию рассказали, что посылки собрали, проверили, что они целы, и доставили в сортировочный центр. В ведомстве заявили, что экипаж самолета грубо нарушил инструкции. Начата служебная проверка.

Пользователи социальных сетей комментируя произошедшее написали: "Самое худшее, что есть в России. Это почта!", "надо было с воздуха скинуть", "вот почему посылка так долго идёт".

"Почта России" часто подвергалась критике посетителей из-за больших очередей в отделениях и задержек при доставке посылок и писем. В одном из коллажей пользователи сделалискульптуру голландской художницы "Ждун" логотипом "Почты России".

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