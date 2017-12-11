В Саудовскую Аравию возвращаются кинотеатры

Саудовская Аравия впервые после 35-летнего запрета откроет кинотеатры. Первые кинотеатры откроются в марте 2018 года. Такое решение принял наследный принц Мохаммед бин Сальман.

По данным министерства культуры королевства, в стране начался процесс выдачи лицензий кинотеатрам.

Ожидается, что к 2030 году в Саудовской Аравии откроют более 300 кинотеатров. Согласно прогнозам правительства, рост сектора киноиндустрии составит около 24 миллиардов долларов, будет создано 30 тысяч рабочих мест. Пока неизвестно, будут ли кинотеатры иметь разделение на мужские и женские зоны. Неясным остается и вопрос цензуры кинофильмов.

В Саудовской Аравии запретили публичную демонстрацию кинокартин в начале 1980-х годов под давлением фундаментальных исламистов. Тогда религиозные деятели объявили просмотр фильмов греховным. Многие саудиты ездили в кинотеатры в соседние страны.

В Саудовской Аравии уже несколько месяцев идут реформы, которые продвигает наследный принц Мохаммед бин Сальман. В октябре женщины получили право водить автомобиль и самостоятельно посещать общественные места. Кроме того, в стране можно проводить концерты и другие развлекательные мероприятия. По мнению властей, реформы должны диверсифицировать экономику, зависящую от нефти.