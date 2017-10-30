Саудовская Аравия допустит женщин на стадионы с 2018 года

Саудовская Аравия впервые позволит женщинам посещать спортивные мероприятия на трех избранных стадионах страны, начиная со следующего года. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на заявление Главного управления спорта Саудовской Аравии. На стадионах в Джидде, Даммаме и Эр-Рияде готовятся принять семьи в полном составе в начале 2018 года, говорится в заявлении, опубликованном государственным агентством Саудовской Аравии в воскресенье.

В прошлом месяце Саудовская Аравия объявила, что с июня женщины будут допущены к вождению автомобилей, что снимет единственный существующий в мире запрет женщинам на управления автомобилем.

Концепция реформы наследного принца Мохаммеда бин Салмана направлена на то, чтобы открыть образ жизни Саудовской Аравии, частично сформированный строгой, консервативной версией суннитского ислама, которая ограничивает роль женщин, а также диверсифицировать экономику, зависящую от нефти.