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Путин и президент Египта подписали договор о строительстве АЭС

Путин и президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси

Египет и Россия подписали соглашение о начале работы над атомной станцией Дабаа, которая будет строится при содействии РФ. Сообщая об этом египетское государственное телевидение информирует, что соглашение подписали президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси и президент Владимир Путин.

В понедельник Путин прибыл в Каир для переговоров с президентом Египта и обсуждения двусторонних и региональных вопросов. Объявляя о визите Путина в Египет, 7 декабря Кремль объявил, что президент России и аль-Сиси обсудят положение на Ближнем Востоке и другие вопросы.

Египетская сторона сообщила, что Путин и Сиси проведут переговоры о "дальнейшем расширении рамок двустороннего сотрудничества в различных областях, в частности в политических, экономических и торговых отношениях".

Путин прилетел в Египет после того, как ранее побывал в Сирии и объявил об успешном завершии контртерроистической операции.

Российский президент ожидается позже в этот же день в Анкаре для переговоров с президентом Реджепом Эрдоганом по двусторонним вопросам, в том числе по совместным энергетическим проектам и Ближнему Востоку, сообщил Кремль.

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