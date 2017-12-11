Путин и президент Египта подписали договор о строительстве АЭС

Египет и Россия подписали соглашение о начале работы над атомной станцией Дабаа, которая будет строится при содействии РФ. Сообщая об этом египетское государственное телевидение информирует, что соглашение подписали президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси и президент Владимир Путин.

В понедельник Путин прибыл в Каир для переговоров с президентом Египта и обсуждения двусторонних и региональных вопросов. Объявляя о визите Путина в Египет, 7 декабря Кремль объявил, что президент России и аль-Сиси обсудят положение на Ближнем Востоке и другие вопросы.

Египетская сторона сообщила, что Путин и Сиси проведут переговоры о "дальнейшем расширении рамок двустороннего сотрудничества в различных областях, в частности в политических, экономических и торговых отношениях".

Путин прилетел в Египет после того, как ранее побывал в Сирии и объявил об успешном завершии контртерроистической операции.

Российский президент ожидается позже в этот же день в Анкаре для переговоров с президентом Реджепом Эрдоганом по двусторонним вопросам, в том числе по совместным энергетическим проектам и Ближнему Востоку, сообщил Кремль.