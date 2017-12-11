Здравствуй, безнадежность

Москвичи до сих пор не знают, откуда взялся неприятный запах, который несколько суток подряд досаждал столичным жителям. Но в том, кто будет досаждать россиянам следующие шесть лет, у многих нет ни малейших сомнений.

За возможность участия в выборах ​продолжает бороться Алексей Навальный, но в то, что оппозиционера зарегистрируют в качестве кандидата, веры мало. Те, кто его поддерживает, обсуждают возможность бойкота выборов в случае, если Навальному не удастся добиться своего.

Николай Травкин

Наблюдаю за предвыборной деятельностью Алексея Навального, за его поездками-митингами по стране. Не отношусь к числу его фанатов, но констатирую, что со времени появления политики - в конце 80-х в СССР - не было более упёртого и действующего безоглядно на собственную свободу и безопасность противника Кремля. И его недопуск на выборы, на мой взгляд, будет огромной ошибкой власти и, прежде всего, для себя самой.

Олег Козырев

И еще раз коротко о возможном бойкоте выборов. Я лично против самого слова "бойкот". Если нашего кандидата не пускают на выборы - мы не должны бойкотировать выборы, мы должны добиваться перевыборов, т.е. продолжать вести агитационную кампанию до того дня, пока в России не будут свободные выборы.

К бойкоту выборов независимо от допуска Навального призвал на конференции "Открытой России" Михаил Ходорковский:

Сейчас страну готовят к псевдовыборам. Они не станут выборами, даже если туда допустят и Алексея Навального и Ксению Собчак. Почему? Потому, что на выборах избиратели могут сменить власть, а на псевдовыборах этой возможности у избирателей нет. Поскольку неправовые законы, поскольку административный ресурс, поскольку избирательные султанаты, поскольку Росгвардия с Золотовым во главе, готовая стрелять в свой народ.

Именно поэтому здесь нет спойлеров - поскольку нет выборов. Есть люди готовые артикулировать политические интересы своих групп и есть шуты, которые создают шум, отвлекая общество от реальных проблем и их решений. [...]

Еще раз повторю: невозможно не признавая выборы выборами, выступая за смену не только человека, но главное системы всерьез говорить о поддержке кандидата на этих псевдовыборах. Неправильно Движению выступающему за смену системы, бороться не за изменение системы, а за смену личности в системе. Для этого есть персоналистские партии. Этим озабочена сейчас даже кремлевская ОПГ. Они тоже хотят найти боссу замену на будущее.

Многие комментаторы с ним согласны.

Александр Морозов

Ходорковский сделал заявление как "махатма". Смысл его в следующем: выборы фейковые, политический театр - говно, поэтому главное - это "не поссориться штабами". Поскольку мы входим в самый тяжелый период правления "криминальной банды", то есть в четвертый срок, то главное - уберечь всех "людей доброй воли", тех, кто в целом совпадает по взглядам - независимо от того, по каким штабам они разошлись. Потому что на выборах все равно ни от кого никакого толка не будет - ни от бойкотирующих, ни от "явлинцев", ни от навальнистов, ни от собчаковцев. Но люди все хорошие, все рискуют (кто чем). И все находятся по "эту сторону" границы добра и зла, а на той стороне - толпы бесов.

А своим "буддистам" из Открытой России он сказал: "идите, научите все народы", т.е. действуйте как эсеры в условиях кризиса самодержавия - входите во все структуры - и к большевикам, и к кадетам, и к белым, и к красным.

И если смотреть на ситуацию перехода в четвертый срок без пафоса, то, возможно, махатма и прав.

Alexey Shaburov

Прочитал в "Новой газете" смешную статью про то, что на выборы обязательно ходить надо, даже если вы понимаете всю их бессмысленность. Аргумент там такой: если проголосовать за любого кроме Путина, то вы тем самым выразите протест против Путина и покажете ему, как много у него противников. А если на выборы не пойдете, то процент у Путина будет больше.

Чувствую, скоро таких статей будет всё больше и больше.

У меня против этого есть один хороший контраргумент. Очень простой.

В 2012 году был такой кандидат, за которого голосовали либерально устремленные противники Путина - М.Д. Прохоров. Он набрал прилично - почти 8% голосов.

И что, кому-то легче от этого стало?

Чтобы придать заведомо срежиссированным выборам видимость легитимности, власти будут стремиться прежде всего к тому, чтобы согнать на них как можно больше народу, считает политолог Константин Калачев:

Для полной безоговорочной легитимности внутри страны и доказательства внешнему миру, что внутренняя и внешняя политика России выражает волю большинства, выборы должны пройти без скандалов, нарушений, в обстановке открытости и со ставкой на законность. Если в результате явка будет высокой, то не так важно, сколько получит Путин, — 65, 70 или 75 процентов. Кампанию заПутина проводить не надо: свое отношение к нему сформировало и большинство, и меньшинство. А кампания на явку лишней не будет. Решение сделать ставку на явку и уместно, и эффективно.

Кроме того, Кремль решил создать на избирательных участках "праздничную атмосферу", о чем сегодня много шутят в Сети.

​Андрей Колядин

Ах Эти выборы-выборы пели и плясали!

В самом деле почему нет? Выборы "на празднике" проходят конечно хуже, чем на войне, в кольце врагов, но хорошее настроение лучше плохого:)

Впрочем, для кого-то "выборы Путина" вполне могут стать праздником.

Если судить по последним данным социологических опросов, население России по-прежнему не избавилось от тяги к "сильному лидеру".

Александр Фельдман

40% россиян считают, что нашей стране постоянно нужна «cильная рука».

Еще 38% считают, что сильная рука нужна иногда, например, сейчас.

Итого 78% приверженцев «сильной руки» (подозреваю, если мы попросим расшифровать их, что это такое, мнение будут очень разными).

Лишь 17% считают, что нельзя допускать, чтобы власть была в руках одного человека.

При этом 61% считает, что на Путине лежит основная заслуга за все наши успехи, и лишь 49% считает, что Путин так же ответственен за неудачи.

54% считают, что для людей, стоящих у власти, сохранение это власти важнее, чем процветание страны.

via @znak @levada #социология

Правда, неясно, способен ли Путин удовлетворить эту потребность, отмечают некоторые комментаторы.

Евгений Ихлов

"Левада" вскрыл стремительно растущий запрос на диктатуру ("правление "сильной руки"), и я полагаю, что это запрос именно на революционную диктатуру, поскольку путинская уже стала восприниматься как слабая (когда Путин считался сильной рукой - запроса на её не было, "сильноручие" было атмосферой, которой дышали), но странно, что суд на Улюкаевым и Белых, "театральное дело", и как бы триумфальная сирийская экспедиция не внушили представления о "рукосилии"...

Serg Mitrofanov

Человек, который ни черта не понимает в современной жизни, берется руководить обреченной империей дальше. Империей, которая в осаде непонятно кого и по какому поводу. И ничего с этим не поделать. Нашего Мугабе сменить нельзя, пока не выработается ресурс. Пятый срок, да хоть бы и пятьдесят пятый, лишь подтверждает «наблюдение», сделанное гораздо раньше, что в неототалитарной системе, каковой стала Россия после 2000 года, лидеры на выборах не меняются, ротации не происходят, власть не отдают, а Конституция трактуется так, как это выгодно «захватчикам». Случилось именно то, что мы прогнозировали в минуты самых мрачных меланхолий: Россия проходит путь от недодемократии к недодиктатуре.

О движении в сторону авторитаризма также пишет в The New Times Федор Крашенинников:

Нет сомнений, что если бы Путин захотел не вписывать свое имя в избирательный бюллетень, а короноваться или просто объявить себя пожизненным диктатором, — никто из тех, кто уже поспешил поделиться с миром своим казенным восторгом, не замолчал бы в ужасе и уж тем более не посмел бы выступить против такого решения. Скорее наоборот, нашлись бы новые слова, новые символы, новые образы! Но объявление себя императором или диктатором в XXI веке требует смелости и решимости, а с этим у нашего национального лидера дела обстоят хорошо только в воображении подверженных влиянию телепропаганды сограждан. Поэтому упражняться в словесном выражении преданности и покорности лидеру всем причастным придется в устоявшихся риторических рамках: президент, лидер, гарант стабильности — всё, как последние 18 лет. Благо, что все эти режиссеры, спортсмены и чиновники — люди закаленные и несомненно найдут способ поклониться еще ниже и повторить сказанное шестью годами ранее новыми словами.

Между тем за фейерверками казенного энтузиазма не скрыть очевидного: мы наблюдаем конец пресловутой гибридности как формы существования политического режима в современной России. Ведь что такое политическая гибридность? Это сочетание признаков авторитаризма и демократии в рамках одной политической системы, то есть ситуация, когда правление авторитарного лидера маскируется всевозможными демократическими процедурами и институтами, а точнее — их имитацией. Очевидно, что это переходная форма политического режима и она должна привести или к демократизации, или классическому авторитаризму. [...]

Отказ от игр в гибридность и очевидная примитивизация политических практик — это признаки морального надлома режима. На придумывание новых трюков, их репетицию и публичное исполнение нет ни желания, ни фантазии, ни, самое главное, сил. Путин стареет, стареют его друзья, стареют его верные соперники по президентским выборам, стареет население России и весь его режим — и этот процесс не остановить ни с помощью телевидения, ни пиар-войнами, ни террором.

Упрощение режима до банальной автократии узбекско-таджикского типа вовсе не делает его перспективнее и устойчивее, скорее наоборот, демонстрирует его слабость и уязвимость. [...]

Неужели кто-то и правда думает, что эта дряхлеющая на глазах конструкция простоит долго, особенно если ее не оставлять в покое, а атаковать снова и снова, всеми возможными способами и на всех уровнях? Поощряемая апатия населения и чувство безнадежности — это последний ресурс Путина. Преодолев в себе и то и другое, граждане России могут изменить ситуацию к лучшему.

Всеобщую апатию и упадок сил в преддверии четвертого срока отмечает в The New Times Юрий Сапрыкин:

Путинское правление начали сравнивать с поздним застоем, еще когда президент толком не освоился в кабинете. Что ж — из риторической фигуры это сравнение превращается в медицински точный диагноз. Все, как в последние годы Брежнева или при позднем Николае I: апатия, отсутствие новых идей, износ основных фондов и просто человеческая усталость — когда не хочется не то что менять мир, но даже вставать с кровати. Собственно, и сейчас все эти эффекты можно почувствовать на себе: зайдите хотя бы в Facebook и попробуйте найти там абсолютно уверенного в себе, полностью реализовавшегося в последние годы человека. Про внезапные медийные волны, поднимающие на гребень новых героев — Юрия Дудя или участников рэп-баттлов, — принято говорить, что людям, видимо, «совсем уже не о чем писать», на самом деле люди просто инстинктивно чувствуют, в ком еще осталась эта энергия, силы и злость, по нынешним временам это редкость.

Социологи и экономисты могут измерить эффект такой стагнации в процентах ВВП или рейтингах доверия, в цифрах оттока капитала или количестве уехавших на ПМЖ за границу, но непонятно, как определить коэффициент усталости — отсутствия смысла, драйва, энергии. Наверное, не для всех профессий и возрастов потеря драйва — это катастрофа, но есть занятия, где без них все засыхает и выдыхается: искусство, предпринимательство, отчасти даже политика. Наверное, когда-нибудь ученые будущего научатся определять, как эта общественная апатия трансформируется в болезни, в нервные срывы, в алкоголь и суицид. Да бог с ним, с алкоголем, — просто в отчуждение, разобщение, расползание по норам. В не рожденные идеи и не начатые дела. Не начатые просто потому, что никому не интересно.

Русская история не впервые заходит на этот круг, и по опыту прошлых заморозков известно: самое сложное искусство — это просто их пережить. Найти собственные запасы энергии. Не биться лбом об стену. Научиться думать про послезавтра. Четко понимать, что в ближайшей перспективе нам предстоит переживать все те же тлеющие конфликты, спорить по сотому разу об одном и том же, воспитывать детей при так себе образовании и никакой медицине, латать совместными усилиями дыры, которые оставило за собой государство, — при том, что договориться о каких бы то ни было совместных усилиях в такой атмосфере оказывается сложнее всего. Не набрасываться друг на друга без повода, помогать тем, кому плохо, поддерживать тех, кто хоть что-то делает. Жизнь одна, и если выпало прожить ее в России — надо понимать, что зимы здесь долгие. Но и они не навсегда.

Многие с ним солидарны.

Ekaterina Vinokurova

Вестник безвременья.

Спасибо за утешение.

Я утешаюсь мыслью, что, может и не на полный срок, и надо просто дотерпеть.

Не унывать призывает ​Алексей Медведев:

Вы меня извините, но если убеждать себя и других, что следующие шесть лет мы будем жить так же, как сейчас, то мы и будем жить так же, как сейчас. Даже странно, что такую элементарную вещь приходится объяснять. А на самом деле у меня для вас хорошие новости. В мире вообще и в нашей политической системе в частности ежесекундно образуются мириады микроскопических лакун, трещинок. В то же самое мгновение они заполняются. Либо система слегка проседает, как подтаявший снежный сугроб. Либо общество слегка поднимается. Это случается редко, это удача - все равно как правильно решить биткоиновскй блок раньше других. Но это возможно. И чтобы "подняться", надо только одно - быть к этому готовым. То есть, не думать о том, что "всё будет так, исхода нет". Просто быть готовым к тому моменту, когда вдруг во вселенной откроется для вас крошечная вакансия - то, что может стать вашим местом в мире. Если постараетесь и немного повезет, конечно.

Когда начнется лавина, не знает даже господь бог. Когда она начнется, тысячи людей напишут: "ну конечно, так и должно было случиться, ведь были причины, факторы, назревали перемены..." И это будет неправдой. Потому что настоящая причина только одна: маленькая воля маленького живого существа занять собой образующуюся пустоту. У нас таких существо мало, но в принципе уже достаточно, чтобы не задохнуться вконец и не затягивать унылую песню про брежневский застой.

Параллельно с этим разворачивается дискуссия о том, какая новая сила могла бы оживить унылый ландшафт российской политики.

Евгений Ихлов

Я же предлагаю окинуть взором 21 год демократического диссиденства в СССР​. [...] За два десятилетия была создана настоящая антисоветская интеллигентская субкультура, постепенно ставшая теневой идеологией, точнее, пакетом из нескольких идеологий - национал-консервативной, либерально-западнической и сторонников "демократического социализма".

Когда система решила провести обновление, такое же поверхностное, как и при оттепели, выяснилось, что компАс общественного мнения показывает в сторону рынка, западной демократии и открытости, прочь от советских утопий, в сторону реабилитации национальной (т.е. этнической, клерикальной и монархической) традиции.

И именно эта антисоветская субкультура постепенно стала идеологией перестройки, а потом и идейной основой антикоммунистической и антиимперской революции. И между прочим, в путинизме осталось очень много компонентов правого российского диссиденства. Это действительно Андропов с томиком Солженицына под мышкой...

Мученичество же жертв советского режима помогло противопоставить диссидентскую "сакральность" советской - с её опорой на героику Гражданской и Советско-германской войн.

Сейчас происходит почти то же самое - идёт создание субкультуры сопротивления, перебор (кастинг) идеологем, новое мученичество окружает оппозиционную борьбу ореолом. И общий вектор здесь направлен в сторону правой социал-демократии и русского национального федеративного государства.

Так что когда путинизм завалится, то новая идеология вырастет отнюдь не из "военного фашизма" гиркинцев, не из бредней Изборского клуба или из "неосталинизма с человеческим лицом" Удальцова.

Екатерина Шульман

Две самые крупные дыры у нас в политическом пространстве - где спрос есть, а предложения нет - это левое движение и профсоюзы. Кто сумеет эту зияющую нишу занять хотя бы частично, тому будет принадлежать следующий выборный цикл. Но там вообще сплошные свободные рыночные сегменты, возможности и золотые жилы - чего не хватишься, ничего нет, и всего надо. К счастью для существующего порядка вещей, у нас вечно какие-то печальные люди нехотя придумывают "новый правый проект" или "партию предпринимателей", или еще что-то никому не нужное. Иначе власть можно было бы брать голыми руками - не всю её, но хорошую такую долю. Ах, зачем я не лужайка. Почему я не лужок.

Kirill Telin

Политика - это та сфера, где частичное просветление едва ли менее опасно, чем полное непонимание. Вот Екатерина Шульман пишет: «Две самые крупные дыры у нас в политическом пространстве - где спрос есть, а предложения нет - это левое движение и профсоюзы. Кто сумеет эту зияющую нишу занять хотя бы частично, тому будет принадлежать следующий выборный цикл»; все вроде бы логично, правильно, считать наши профсоюзы профсоюзами может только неисправимо оптимистичный любитель отечественного портвейна... И все же никакого отчуждения электорального цикла от людей, ныне его приватизировавших, по причине левых ниш не произойдёт.

Во-первых, потому что такие вещи и трансформации случаются там, где есть публичная политика, а не её эрзац в виде соловьиного помёта и мамонтово-карауловских «расследований». То есть, говоря о какой-то нише на политическом рынке, мы допускаем, что этот рынок вообще есть. Что там есть конкуренция. Маркетинг. Целевые аудитории. А на самом деле там Т-И-Ш-И-Н-А, а вдоль дороги натурально мертвые с косами стоят. Сталин там, Столыпин, Его канонизированное величество Николай Кровавый, Хрущев с кукурузой и без Крыма.

Во-вторых, представление Шульман идеалистично, потому что представить себе запущенный и санкционированный режимом левый проект просто невозможно. Ведь он-то начнёт бить в те болевые точки, которые являются родимыми пятнами всего современного российского порядка. Мы видели уже, что получается, когда пытаются создать левый проект без левых идей, - получается «Справедливая Россия», эта ЖПР, «Жизнь пенсионеров на родине». Даже если попытаться в честь юбилея революции замутить «зубатовщину 2.0», на выходе все равно получится Гапон.

В России и сегодня есть левые силы, резко выделяющиеся на фоне обычных ностальгирующих по свисту серпа, - но при всех пустых нишах их позиции маргинальны. Нет, не для левых этот край. В нынешних-то административных реалиях.

Глеб Павловский

отчего при несомненном левом запросе в России нет

оппозиционной левой альтернативы? Недавно этим вопросом задавались тут несколько человек, от Сергей Белановский и Екатерина Шульман до Сергей Ермаков (Sergey Yermakov). Ответ нехитрый. Левой альтернативы без левой интеллектуальной традиции не бывает. Большинство левых организаций Мсквы - полицейские болонки

Serg Mitrofanov

Левые на службе у олигархии.

Для левых важнее борьба с Западом, чем собственно права человека и справедливость

Между тем политический кризис после выборов вполне реален, отмечает в "Новой газете" Кирилл Мартынов:

Президентские выборы в силу их инерционного, неконкуретного и предсказуемого характера не станут способом легитимации власти или карт-бланшем от населения на проведение реформ. Политический кризис не разрешается в рамках голосования на президентских выборах, но создается в рамках их успешного для властей завершения. Именно после марта 2018-го страна окончательно раскалывается на тех, кто получил — в результате личных связей или предвыборных акций Кремля — доступ к государственным деньгам, и тех, кому из бюджета ничего не досталось. Последние будут в подавляющем большинстве, и здесь реальная политика, которую так долго прятали под ковер, возвращается.

Крылатая фраза Дмитрия Медведева, в которой он предлагал держаться, хотя денег нет, была считана обществом неточно. Мы увидели в этом цинизм человека, который, находясь во власти, сам не отказывается от роскоши, но предлагает другим стать аскетами. В то время как у афоризма нашего премьер-министра могло быть и второе дно — и здесь адресатом его высказывания становится Кремль. Денег для всех тех, кто привык получать социальные выплаты и быть взамен «патриотами», нету, и держаться у власти в этих условиях становится все труднее.