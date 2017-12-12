Польша и Норвегия начали работы по строительству газопровода

Специализированные суда изучают возможный маршрут строительства трубопровода для доставки газа из Норвегии в Польшу. Как сообщает Радио Польши, Петр Наймский, посланник польского правительства по "стратегической энергетической инфраструктуре", заявил на пресс-конференции, что необходимо развивать этот строительный проект.

После строительства и введения в эксплуатацию Балтийская трубопровод станет частью так называемого проекта "Северный коридор", целью которого является диверсификация поставок газа из Северного моря.

230-километровый трубопровод будет поставлять газ в Польшу из Норвегии через Данию.

В феврале министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил после переговоров с норвежским коллегой, что действие проекта рассчитано на срок от пяти до шести лет.