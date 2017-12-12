Трамп ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Президент США Дональд Трамп ответил на появившиеся в его адрес обвинения в сексуальных домогательствах. Во вторник он написал в Твиттере: "Несмотря на израсходованное время и миллионы долларов, потраченные впустую, демократам не удалось доказать "сговор с Россией". Поэтому теперь они решили прибегнуть к ложным обвинениям и сфабрикованным историям о женщинах, которых я не знаю и никогда не встречал.

​Четыре американских сенатора призвали президента Дональда Трампа уйти в отставку в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. "Президент Трамп должен уйти в отставку, – заявила сенатор Кирстен Джиллибранд в интервью CNN в понедельник. – Эти обвинения достоверны, они многочисленны.



Сенатор добавила, что если Трамп не подаст в отставку немедленно, Конгресс "должен провести соответствующие расследования его поведения и привлечь его к ответственности".

​Ранее с аналогичными призывами выступили независимый сенатор Берни Сандерс, а также сенаторы-демократы Джефф Меркли и Кори Букер. Все они призвали президента уйти в отставку – после объявленной отставки сенатора Эла Франкена, ставшего объектом обвинений в сексуальных домогательствах, сообщил "Голос Америки".

Три женщины, которые в прошлом году обвиняли Дональда Трампа в нежелательных сексуальных приставаниях, в понедельник повторили свои обвинения. По мнению этих женщин, Конгресс должен провести расследование утверждений в отношении президента – на фоне привлечения к ответственности десятков влиятельных американских мужчин за их обращение с женщинами.