Террорист предупредил Трампа: "Ты не смог защитить страну"

Акайед Улла, обвиняемый в совершении теракта в здании автобусного терминала в Нью-Йорке, перед нападением опубликовал в "Фейсбуке" обращение к президенту США. "Трамп, ты не смог защитить свою страну". Во вторник 12 декабря, во время предъявления обвинений, эта публикация была приобщена к делу федеральной прокуратурой.

Обвинения предъявлены 27-летнему выходцу из Бангладеш по некольким статьям – в материальной поддержке иностранной террористической организации, использовании оружия массового поражения и организации взрыва в общественном месте.

Акайед Улла привел в действие самодельное взрывное устройство в в автобусном терминале Портового управления Нью-Йорка, в восточной части Манхэттена. При самоподрыве Улла получил ожоги и порезы. Ещё три человека, находившихся вблизи, получили лёгкие ранения.