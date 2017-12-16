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С христианской точки зрения

Искушение Лубянкой. Эфир в 17:05

Священник Евгений Пискарев о том, отвечает ли Бог за грех Иуды

Отвечает ли Бог за грех Иуды? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с православным священником, психологом Евгением Пискаревым. Эфир в 17:05.

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