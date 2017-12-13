В Екатеринбурге сержанта осудили условно после суицида рядового

Суд в Екатеринбурге назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно командиру технического отделения роты Егору Сенаторову, после издевательств которого покончил с собой рядовой срочной службы.

Как сообщает правозащитная организация "Зона Права", суд не нашел прямой связи между суицидом и побоями, которые Сенаторов нанес 19-летнему Денису Хамидуллину. Приговор вынесен по статье о превышении должностных полномочий. Сам Егор Сенаторов извинился перед отцом потерпевшего, а до этого предлагал ему пять тысяч рублей в качестве компенсации.

По данным следствия, в декабре 2016 года сержант потребовал от Хамидуллина рассказать воинский устав наизусть, после чего сначала заставил его отжиматься в противогазе, а затем нанес несколько ударов по голове. 7 марта 2017 года Хамидуллин покончил с собой.