Яшин: заявление властей Москвы не повлияет на "День свободных выборов"

Заявления мэрии Москвы не повлияют на планы провести праздничную акцию "День свободных выборов" 24 декабря. Об этом в интервью Радио Свобода заявил один из её организаторов Илья Яшин.

По словам оппозиционера, районные праздники проходят регулярно, а ажиотаж вокруг акции "День свободных выборов" связан с тем, что организаторы подняли важную общественно-значимую тему, которая волнует многих жителей Москвы. Яшин подчеркнул, что акция пройдёт в полном соответствии с законом, и оснований препятствовать митингу у столичной мэрии нет.

В среду, 13 декабря, глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников назвал провокацией планы муниципальных депутатов Красносельского района провести праздничную акцию "День свободных выборов" без согласования. Он заявил, что организаторы должны согласовывать мероприятие за месяц до даты проведения.

Как утверждает оппозиционер Алексей Навальный, акция пройдёт в формате "праздника", и согласовывать её с мэрией не нужно. Оппозиционер призвал своих сторонников прийти на акцию "День свободных выборов" и потребовать допуска всех кандидатов на президентские выборы 2018 года. Будет ли в акции участвовать сам Навальный, пока неизвестно.