Великолепная семерка

Архивный проект "Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад". Самое интересное и значительное из архива Радио Свобода двадцатилетней давности. Незавершенная история. Еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем?

Каковы последствия "помощи" природе? Мнения Нормана Глейшера - врача, президента "Центра по борьбе с бесплодием", Тии Пауэлл - завотделом этики Пресветерианской больницы в Нью-Йорке, Хью Мелника - нью-йоркского врача, Ричарда Скотта - директора Отделения искусственного воспроизведения Сен-Барбадосского медицинского центра, Чарльза Престона и Эрика Гудвила - обычных американцев. Автор и ведущая Марина Ефимова. Впервые в эфире 17 декабря 1997. Кстати, семерня в полном порядке, им исполнилось 20!

Марина Ефимова: Июньским утром 1997 года Кетти Маккой из Мейсон-сити, штат Айова, отправилась в соседний городок Карлайл навестить свою беременную невестку Бобби.

- Выглядела она неплохо, - рассказывает свекровь. Я спросила: - Ну, как младенец? В порядке?

Бобби замялась и говорит:

- Да, с ними пока все в порядке.

Я спрашиваю:

- Что? Рентген показал двойню?

Она говорит:

- Больше.

У меня глаза полезли на лоб:

- Тройню?!

Бобби покачала головой. Я завопила:

- Ну, не четверо же?!

- Семеро,- сказала Бобби.

После этого мы обе замолчали. Я говорю:

- Такого не бывает.

Бобби говорит:

- Не бывало.

Действительно, у 29-летней Бобби Маккой было больше шансов выиграть миллион в лотерею или погибнуть от метеорита, чем выносить и родить семерню. Дело в том, что Бобби несколько лет вообще не удавалось забеременеть, так что она и ее муж Кен обратились в специальный центр по борьбе с бесплодием. С помощью стимулянтов Бобби забеременела и родила своего первого ребенка, дочь, которой сейчас два года. Поскольку все прошло удачно, пара решила завести второго ребенка, желательно мальчика, и на этом остановиться. И вот 19 ноября 1997 года в Методистской больнице штата Айова, в течение шести минут, правда, с помощью кесарева сечения, Бобби родила семерых, недоношенных, естественно, но здоровых младенцев. Медицинская команда из сорока человек принимала и выхаживала новорожденных, которых тут же окрестили Великолепной семеркой. И капитан команды, опытнейший акушер-гинеколог доктор Дрейк, сказал журналистам:

Диктор: В нашем деле чем больше работаешь, тем больше видишь непредсказуемых случаев. Эта семерка - еще одно чудо, которое мне посчастливилось увидеть.

"...у 29-летней Бобби Маккой было больше шансов выиграть миллион в лотерею или погибнуть от метеорита, чем выносить и родить семерню"

Марина Ефимова: Похоже, именно эта фраза послужила поводом для начала неожиданно страстной дискуссии, которая и до сих пор бушует в американской прессе. Слово президенту чикагского "Центра по борьбе с бесплодием", профессору университета штата Иллинойс доктору Норману Глейшеру.

Норман Глейшер: Я бы не стал это называть чудом, и уж во всяком случае не объявлял бы это поводом для ликования. Потому что когда мы пытаемся вернуть бездетным парам способность иметь детей, последнее, чего бы мы хотели добиться, это многоплодной беременности. Больше, чем тройня – наша неудача. В этом случае риск потери всех близнецов очень велик. У нас уже есть способы контролировать дозы стимуляторов, мы следим за уровнем гормонов, мы можем примерно подсчитать с помощью ультразвука число зародышей и тому подобное. И чем опытнее и искуснее врач, тем точнее он дозирует стимуляторы, и тем меньше вероятность многоплодных беременностей. Но коль скоро это случилось, врач обязан пригласить к себе в кабинет и саму пациентку, и будущего отца, и как можно яснее объяснить им все возможные последствия и доказать необходимость уничтожить часть зародышей с тем, чтобы остальные свободно развивались, то есть создать условия для здоровой беременности.

Марина Ефимова: Как только доктор Дрейк узнал о семерке, он немедленно предложил Бобби Маккой частичный аборт и объяснил, что в истории медицины не было зарегистрировано успешных родов семерни. Но позже доктор объяснил.

Диктор: Как только я узнал, что за человек Бобби, и какие у нее отношения с религией, я понял, что она ни за что не решится на селективный аборт, она, скорее, согласится потерять всех младенцев по божьей воле, чем делать выбор между ними по своей воле.

Марина Ефимова: Но для профессора Глейшера и других врачей религиозный подход к жизни и смерти – литература, абстракция, нелепость. Он оперирует научным и рациональным подходом к вопросу.

Норман Глейшер: Публика обычно слушает об историях со счастливым концом, и если семья Маккой благополучно переживет начальный период своего развития, мы увидим десятки телепрограмм и статей о них. Но публика не знает о многих случаях рождения четверых, пятерых, шестерых близнецов, которым не повезло так, как младенцам Маккоев. При четырех зародышах вероятность выкидыша составляет 25%, при пяти – 50%, а 6-7 зародышей бывает так редко, что для этих случаев нет достоверных статистических данных. Если нормальная беременность длится 40 недель, то тройня рождается в среднем через 33 недели, а четверня - через 31. Бобби Маккой невероятно повезло, что она родила на 31-й неделе, а не раньше, но даже на этом периоде близнецы часто рождаются слепыми, а иногда и мертвыми, и в дальнейшем им грозят болезни, такие как клеточная и почечная недостаточность, инсульты, приводящие к умственной отсталости, кишечные инфекции и пониженная способность к обучению, которая может выявиться лишь когда они достигнут школьного возраста. Многие специалисты озабочены ажиотажем вокруг этого случая, потому что после него нам станет труднее убедить пары, оказавшиеся в ситуации многоплодной беременности, не идти на подобный риск.

"Бобби Маккой невероятно повезло, что она родила на 31-й неделе, а не раньше"

Марина Ефимова: За последние 20 лет в медицинской практике выделилась особая область, связанная с этическими проблемами лечения бесплодия. Один из ведущих специалистов в этой области - завотделом этики Пресвитерианской больницы Нью-Йорка, профессор Колумбийского университета Тиа Пауэлл.

Тиа Пауэлл: Этическая проблема, встающая перед родителями, очень серьезна, особенно в глубоко религиозных семьях. Женщина может сказать себе: я не могу выбирать между моими семью детьми. И коль скоро мы с вами беседуем в стране, которая всегда боготворила свободу, то мы должны уважать и тот выбор, который сделали Маккои. Но если говорить о прагматичном выборе наиболее безопасного и гарантированного пути, то необходимо следовать советам врача.

Марина Ефимова: Чего же хотят специалисты от будущих родителей? Если женщина прошла цикл стимуляции, но обнаружилось, что яйцеклеток, готовых к оплодотворению, введено в матку больше, чем нужно, ей необходимо переждать, скажем, месяц, и потом повторить все процедуры снова. А если, как уже говорилось, многоплодная беременность обнаружилась слишком поздно, то необходимо пойти на частичный аборт. Все это легче сказать, чем сделать. Не забудем, что беременности, которые мы обсуждаем – долгожданные, иногда это последняя надежда иметь ребенка. Не забудем, что и муж, и жена потратили на борьбу с бесплодием множество усилий, времени и денег, ведь процедуры по стимуляции беременности и, особенно, по искусственному оплодотворению стоят от шести до десяти тысяч долларов. Легко сказать - повторить такой курс. В книге Пегги Робин "Как быть успешным борцом с бесплодием" автор приводит воспоминания мужа одной из пациенток, которая решилась стимулировать вторую беременность точно так, как Бобби Маккой.

Диктор: "Моей жене сделали инъекцию в 11 вечера и доктор сказал, что половой акт должен произойти через 36 часов, то есть в 11 утра. Наша пятилетняя дочь была дома с бэби-ситтером, и нас не вдохновляла идея заниматься любовью под крики "Мам, что вы там делаете?" Мы сняли номер в мотеле. Все бы ничего, но 11 часов утра - это как раз время, когда горничные убирают комнаты. Только мы начали целоваться, как в коридоре раздался оглушительный рев пылесоса. Хуже всего было то, что мы не смогли найти табличку с надписью "Просим не беспокоить". Я написал это объявление авторучкой на клочке бумаги и кое-как прикрепил снаружи к двери. Но когда раздались голоса горничных за дверью, мы услышали, что они говорят по-испански. Жене пришлось спуститься к портье и объяснить, что мы всю ночь вели машину и нуждаемся в отдыхе. Тот сказал, что предупредил горничных, но всем своим видом показал, что его не обманешь патриархальной версией ночного путешествия. Сын мой, ты был зачат в условиях близких к боевым!"

Марина Ефимова: В приведенной выше цитате из книги о борце с бесплодием, как вы понимаете, описана не самая неприятная сторона дела и вполне преодолимая трудность. Другие препятствия гораздо серьезнее. Бывает, что искусственное оплодотворение категорически не принимается религией супругов. Католическая церковь, например, запрещает так называемое in vitro fertilisation. То есть осеменение в пробирке. Так что иногда людям приходится выбирать - остаться католиками или иметь детей. Дорогостоящее и рискованное лечение вызывает раздоры в семьях, осуждение друзей, а часто и родных, боящихся последствий или возмущённых катастрофическими тратами. Немало среди американцев и таких, кто вообще против вмешательства в естественный ход вещей. С одним из них побеседовала наша корреспондент Рая Вайль.

Рая Вайль: Мой собеседник - инженер Чарльз Престон.

Чарльз Престон: Сейчас женщины сами определяют, когда они хотят иметь детей и сколько, а нам, мужчинам, ничего другого не остается, кроме как подчиниться. Я не считаю, что искусственное оплодотворение - это хорошая идея. И я не считаю, что родить семерых за один раз - это нормально. У меня кошка меньше котят приносит. Это безумие, которое могут позволить себе либо очень богатые люди, либо абсолютно безмозглые.

"Дорогостоящее и рискованное лечение вызывает раздоры в семьях, осуждение друзей, а часто и родных, боящихся последствий или возмущённых катастрофическими тратами"

Рая Вайль: Чарльз женат, обожает своего трехлетнего сына. А если бы жена родила семерых?

Чарльз Престон: Боже упаси! Тут с одним не знаешь как справиться. Ну, хорошо, сейчас этим Маккоям община помогает. Но ведь общине скоро это наскучит, а детей нужно ведь кормить, одевать, развлекать, за колледж платить. Никакой зарплаты не хватит. Поверьте, все эти медицинские препараты, искусственно усиливающие способность забеременеть, увеличат и количество разводов. Кто выиграет от этого? Лесбиянки выиграют и, пожалуй, гомосексуалисты, для которых искусственное оплодотворение - единственная возможность иметь своих детей. Что касается остальных, я не уверен, что им это нужно.

Марина Ефимова: Этические проблемы искусственной фертилизации, то есть оплодотворения, мучают не только пациентов, но и самих врачей. Доктор Ричард Скотт, директор Сен-Барнабасского центра по борьбе с бесплодием, сказала в беседе с журналистами "Нью-Йорк Таймс":

Диктор: Ко мне постоянно приходят с мольбами помочь родить и 60-ти, и даже 70-летние женщины, и я всем им отказываю, потому что не могу допустить, чтобы у подростка были 70-ти или 80-летние родители.

Марина Ефимова: Некоторые программы фертилизации разрешают, например, молодой женщине стать донором яйцеклеток для своей сестры, а мужчине не разрешают стать донором спермы для своего брата или сына. Официально это объясняют тем, что в так называемых банках фертилизацонных клиник спермы много, а яйцеклеток мало. Но, по мнению врачей, главная причина в том, что мужчины, в отличие от женщин, чисто психологически с трудом переносят ситуацию, когда у брата или у сына рождается ребенок, отцом которого, по сути, является он сам. Однако, в общем, в этой сравнительно новой отрасли медицины почти отсутствуют твёрдые правила. Нью-йоркский специалист, доктор Хью Мелник говорит:

Хью Мелник: Одна моя пациентка умоляла меня без ведома мужа использовать вместо его спермы сперму молодого, здорового, красивого донора. Я отказался, но я не уверен, что все врачи отказались. Во многих клиниках, например, разрешено использовать сперму брата или отца. Этично это или не этично? Какие могут быть последствия того, что у нас уже есть много детей, чьи дедушки - одновременно их отцы, а отцы - в то же время их братья? Перед кем я ответственен? Перед парой, сидящей у моего стола, перед ребенком, который должен родиться? Перед донорами? Или я должен думать обо всех сразу? Или этические проблемы вообще не моя сфера?

Марина Ефимова: В колониальной Америке, где-нибудь в глуши, женщину могли за бесплодие обвинить чуть ли не в безбожии или, во всяком случае, в недостатке веры. Но даже и в среде образованных людей вплоть до начала 20 века считалось, что причина бесплодия всегда коренится в женском организме. Даже Джордж Вашингтон писал о жене: "Бог обделил Марту детьми", хотя у Марты были дети от первого брака. В Америке второй половины 19 века господствовало мнение, что бесплодие связано с хрупкой психикой женщин, с их нервозностью и стрессом. Один видный гарвардский врач даже написал книгу, доказывающую, что причиной бесплодия может стать даже высшее образование, поскольку неестественно развивает мозг женщины и ослабляет тело. Только в середине 20 века медицинская наука открыла гормоны, ответственные за произведение потомства и обнаружила, что причиной бесплодия женщины может быть качество и количество мужской спермы. Рассказывает директор Отделения искусственного воспроизведения Сен-Барбадосского медицинского центра доктор Ричард Скотт:

Ричард Скотт: Первое оплодотворение в пробирке, так называемая in vitro фертилизация, была проведена в Англии в 1978 году. Тогда были заложены основы нынешнего стремительного прогресса в этой области медицины. Менее чем за 20 лет совершен невероятный скачок. Мы уже занимаемся различными видами лечения бесплодия, от простых форм искусственного оплодотворения или сохранения спермы до сложных микробиологических манипуляций, необходимых для решения специфических проблем наших пациенток. Как правило, это женщины от 40 до 50 лет.

Марина Ефимова: Чем вы объясняете, что женщины так поздно пытаются завести детей?

Ричард Скотт: Тем, что в США женщины теперь больше заняты собственной карьерой, они получают профессиональное образование, активно продвигаются по служебной лестнице и откладывают рождение детей на то время, когда появится в семье финансовая стабильность, и когда можно будет растить детей с полной ответственностью. Но с годами женщины становятся все менее способными к естественному деторождению и все больше нуждаются в помощи врачей. Каждая седьмая супружеская пара в Америке обращается к врачу с жалобой, что супруги хотят иметь ребенка, но не могут. Правда, к искусственному осеменению прибегают пока только пять процентов из них.

"...в США женщины теперь больше заняты собственной карьерой... и откладывают рождение детей на то время, когда появится в семье финансовая стабильность и когда можно будет растить детей с полной ответственностью"

Марина Ефимова: Давайте рассмотрим еще одну сторону дела. Лечение бесплодия стало индустрией. Клиники, медицинские центры, международные светила в этой области и так далее. Годовой бюджет этого бизнеса в США - 4 миллиарда долларов. Какие в связи с этим возникают проблемы?

Тиа Пауэлл: Множество проблем. Причем, в США их больше, чем в других развитых странах. Во-первых, во многих штатах страховка оплачивает лишь малую часть лечения от бесплодия, остальное люди должны платить сами. Поэтому, вообще говоря, эта отрасль медицины доступна или для очень обеспеченных людей, или требует от семьи больших жертв. Еще одна этическая проблема связана с донорством. В газетах всех женских колледжей вы найдете объявление, где говорится, что за 2,5-3 тысячи долларов фертилизационные клиники готовы купить женскую яйцеклетку для бездетной пары. Я не говорю, что эта практика должна быть запрещена, я в этом не уверена, и, конечно, врачи объясняют студенткам риск, связанный с подобной процедурой. Но студентки порой так отчаянно нуждаются в деньгах, чтобы продолжать обучение, или так хотят помочь родителям справиться с платой за университет, уже подползающей к 30 тысячам в год, что они идут на риск, а меру этого риска никто в точности не знает. Обычно такую процедуру рекомендуются делать только один раз, но некоторые делают это и по два, и по три раза под чужими именами. И ситуация, когда врачи покупают за деньги здоровые гены юных, красивых, но бедных девочек, которые не в силах устоять перед соблазном, кажется мне стыдной. Между прочим, в Англии такая практика запрещена. Часто парам, страдающим бесплодием, в клиниках говорят: сейчас у нас нет места и не будет месяцев шесть, мы можем поставить вас на очередь, но чтобы сохранить свое место в ней, вы должны платить по столько-то тысяч долларов в месяц. И это, сами понимаете, без всяких гарантий на успех всего предприятия. Нет сомнения, что среди людей, занимающихся лечением бесплодия, есть много честных и благородных, но индустрия лечения бесплодия в целом делает огромные деньги на человеческом отчаянии. Во многих отношениях это грязный бизнес.

Марина Ефимова: Как всегда, дело упирается в деньги. В частности, среди критических замечаний в адрес Маккоев, решившихся на рождение семерых младенцев, были и упреки в иждивенчестве.

Тиа Пауэлл: Конечно, у этой проблемы есть и социальный аспект. Сохранять или не сохранять беременность - выбор родителей, и никто не вправе вмешиваться, но выбор миссис Маккой чреват серьезными последствиями и для общества. Ее младенцы и так провели уже очень много времени в отделении реанимации, где за ними следили десятки медработников, а это большие деньги. Обычно такие вещи оплачивают частично страховые компании, а частично - специальные медицинские программы, вроде "Медикейта". То есть эти огромные деньги платим вы и я, а не Маккои. Вопрос в том, хотим ли мы тратить на это деньги налогоплательщиков? Может быть. В конце концов, мы тратим гораздо большие деньги на гораздо худшие вещи, но я думаю, что это открытый вопрос, и общество вправе обсуждать его.

Марина Ефимова: Ну, что ж, если обсуждать эту проблему на национальном уровне, то неплохо вспомнить недавнюю статью в журнале "Нью-Йорк Таймс Мэгазин".

Диктор: «200 лет назад, в 1790 году, в США коэффициент воспроизводства был 7,7, то есть на каждую женщину за время ее жизни приходилось почти по 8 детей. А сейчас этот коэффициент 1,9, при том, что средний коэффициент, необходимый для нормального воспроизводства нации, 2,1. Процесс демографического спада идет во всем мире и, помимо всего прочего, грозит нищетой будущим поколениям стариков, пенсии которых некому будет оплачивать. В России и Японии, например, коэффициент воспроизводства - 1,4. Поэтому ООН уже официально объявило тревогу, и президент Клинтон уже ввел 500-долларовое списание с федеральных налогов за каждого ребёнка.

Марина Ефимова: Так что американцам как нации, можно сказать, дорог каждый младенец. Ну, а что касается непосредственной реакции на рождение Великолепной семерки, критические и ворчливые голоса, к счастью, заглушаются голосами доброжелательными.

Рая Вайль: 60-летний электромонтер из Манхэттена Эрик Гудвил недавно отметил рождение третьей внучки.

Эрик Гудвил: Я думаю, это замечательно, что они все здоровы, и я желаю им долгой и счастливой жизни. Семеро детей за один раз - это, конечно, очень много, но обществу не стоит волноваться. Все, что получила это семья, пока - частные пожертвования. Все-таки национальный рекорд!

Марина Ефимова: В первые же дни после рождения младенцев Маккоев им уже были сделаны подарки от соотечественников. Какой-то богатый человек подарил им новый просторный дом, и этот дом уже заполняется дополнительными подарками, коробками детской одежды, игрушками, сосками. Фирма, изготовляющая детские подгузники, взялась обеспечить Маккоев своим товаром бесплатно, а им понадобится 350 подгузников в неделю. Группа местных мастериц срочно шьет им семь знаменитых американских лоскутных одеялец. Стала невероятно популярной групповая фотография тех сорока человек, которые принимали роды и выхаживали Великолепную семерку, потому что никто еще не видел так много счастливых медиков сразу. А на дорожном знаке, где написано название городка Карлайла и число его жителей – 3240, последний ноль демонстративно зачеркнут и заменен цифрой 7.