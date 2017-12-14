"Дождь": Ротенберги - крупнейшие получатели господрядов в России

По подсчетам телеканала "Дождь", компании, принадлежащие Аркадию, Борису и Игорю Ротенбергам, в 2016 году получили государственные подряды почти на 600 миллиардов рублей . Большая часть этих денег (почти полтриллиона рублей) — подряды компании "Стройгазмонтаж", принадлежащей близкому другу президента России Владимира Путина, Аркадию Ротенбергу.

В 2014 году из-за аннексии Крыма бизнесмен попал под санкции западных стран. После этого "Стройгазмонтаж" получил контракт на строительство моста в Крым через Керченский пролив. Стоимость работ – почти 230 миллиардов рублей. Кроме этого, компания Ротенберга без конкурса получила подряд "Газпрома" на строительство газопровода "Сила Сибири" еще на 200 миллиардов. В 2016 году сумма заключенных контрактов или выигранных "Строймонтажем" конкурсов составила более 400 миллиардов рублей.

В 2017 году проект "Роспил" основателя Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального подсчитал сумму всех господрядов, полученных компанией Аркадия Ротенберга "Стройгазмонтаж" с 2011 года. Она превысила триллион рублей. Это, как отметил Навальный, почти вдвое больше расходов федерального бюджета на образование в России в 2016 году.

По информации СМИ, в ближайшие годы "Стройгазмонтаж" будет строить мост на Сахалин. Стоимость контракта оценивается в 286 миллиардов рублей.

Состояние Аркадия Ротенберга оценивается более чем в два с половиной миллиарда долларов. Только за последний год бизнесмен поднялся в рейтинге Forbes на 36 позиций, заработав за это время более полутора миллиардов. Сын Аркадия Ротенберга, Игорь, является совладельцем компании, которая занимается сбором средств с дальнобойщиков по системе "Платон".