Bloomberg: мост на Сахалин будет строить компания Ротенберга

Строительством моста на Сахалин будет заниматься компания "Стройгазмонтаж", принадлежащая Аркадию Ротенбергу, близкому другу президента России Владимира Путина. Стоимость контракта – 286 миллиардов рублей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в Кремле и руководстве компании "Стройгазмонтаж".

В начале сентября Путин, выступая на экономическом форуме во Владивостоке заявил, что возможность строительства железнодорожного моста между материком и Сахалином "предметно обсуждается". В Кремле не сообщали, кто будет заниматься строительством, и сколько будет стоить проект. В настоящее время грузы с материка на Сахалин и обратно доставляют по железнодорожно-паромной линии. Российские власти не исключают, что в дальнейшем может быть построен мост с Сахалина до японского острова Хоккайдо.

Ротенберг является одним из ближайших друзей Путина. Из-за аннексии Крыма в 2014 году бизнесмен попал под санкции западных стран. После этого "Стройгазмонтаж" получил контракт на строительство моста в Крым через Керченский пролив. Стоимость работ – почти 230 миллиардов рублей. Кроме этого, компания Ротенберга без конкурса получила подряд "Газпрома" на строительство газопровода "Сила Сибири" еще на 200 миллиардов.

Состояние Аркадия Ротенберга оценивается более чем в два с половиной миллиарда долларов. Только за последний год бизнесмен поднялся в рейтинге Forbes на 36 позиций, заработав за это время более полутора миллиардов. Сын Аркадия Ротенберга, Игорь, является совладельцем компании, которая занимается сбором средств с дальнобойщиков по системе "Платон".