Израиль закроет основную часть границы с сектором Газа

Мобильное приложение Радио Свобода.
Еще не поздно
Израиль принял решение закрыть границу с сектором Газа. Оно распространяется на два пограничных перехода - товарный "Керем-Шалом" и пешеходный "Эрез".
Вечером в среду израильские военные сбили три ракеты, выпущенные из сектора Газа. Информации о пострадавших при обстреле не поступало.
На прошлой неделе президента США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Он объявил о переносе туда из Тель-Авива американского посольства. После этого начались столкновения палестинцев и израильтян.
Вчера глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о намерении выйти из всех соглашений с Израилем, начиная с соглашений, заключенных в Осло в 1993 году. Тогда был запущен процесс мирного урегулирования конфликта палестинцами и израильтянами. Аббас заявил об этом на саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Ранее организация признала Палестину государством со столицей в Восточном Иерусалиме и призвала другие страны сделать это.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.