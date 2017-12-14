Израиль закроет основную часть границы с сектором Газа

Израиль принял решение закрыть границу с сектором Газа. Оно распространяется на два пограничных перехода - товарный "Керем-Шалом" и пешеходный "Эрез".

Вечером в среду израильские военные сбили три ракеты, выпущенные из сектора Газа. Информации о пострадавших при обстреле не поступало.

На прошлой неделе президента США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Он объявил о переносе туда из Тель-Авива американского посольства. После этого начались столкновения палестинцев и израильтян.

Вчера глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о намерении выйти из всех соглашений с Израилем, начиная с соглашений, заключенных в Осло в 1993 году. Тогда был запущен процесс мирного урегулирования конфликта палестинцами и израильтянами. Аббас заявил об этом на саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Ранее организация признала Палестину государством со столицей в Восточном Иерусалиме и призвала другие страны сделать это.

