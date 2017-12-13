ОИС: "Восточный Иерусалим является столицей государства Палестина"

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Организация Исламского сотрудничества (ОИС) считает решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля знаком того, что США выходят из своей роли спонсора ближневосточного мирного процесса. Чрезвычайный саммит ОИС в Стамбуле объявил "Восточный Иерусалим столицей государства Палестина" и предложил "всем странам признать государство Палестина и Восточный Иерусалим оккупированной территорией". В заключительном документа саммита говорится, что решение Трампа "не имеет юридической силы" и является "преднамеренным подрывом всех мирных усилий", который бы дал толчок "экстремизму и терроризму".
По итогам саммита президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о завершении роли США в палестино-израильском мирном процессе. По его словам, США больше не могут выступать в роли посредника между Израилем и Палестиной. "Следует обсудить, кто теперь станет посредником в этом вопросе. Сложившаяся ситуация должна быть оценена ООН, а новый посредник должен быть беспристрастным", - указал Эрдоган.
Президент США Дональд Трамп 6 декабря заявил, что "пришло время признать Иерусалим столицей Израиля". Трамп также отдал указание Госдепартаменту США начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
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