ОИС: "Восточный Иерусалим является столицей государства Палестина"

Организация Исламского сотрудничества (ОИС) считает решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля знаком того, что США выходят из своей роли спонсора ближневосточного мирного процесса. Чрезвычайный саммит ОИС в Стамбуле объявил "Восточный Иерусалим столицей государства Палестина" и предложил "всем странам признать государство Палестина и Восточный Иерусалим оккупированной территорией". В заключительном документа саммита говорится, что решение Трампа "не имеет юридической силы" и является "преднамеренным подрывом всех мирных усилий", который бы дал толчок "экстремизму и терроризму".

По итогам саммита президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о завершении роли США в палестино-израильском мирном процессе. По его словам, США больше не могут выступать в роли посредника между Израилем и Палестиной. "Следует обсудить, кто теперь станет посредником в этом вопросе. Сложившаяся ситуация должна быть оценена ООН, а новый посредник должен быть беспристрастным", - указал Эрдоган.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря заявил, что "пришло время признать Иерусалим столицей Израиля". Трамп также отдал указание Госдепартаменту США начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.