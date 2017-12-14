Суд отказался вернуть Siemens поставленные в Крым турбины

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск немецкого концерна Siemens к его российскому партнеру "Технопромэкспорт" с требованием вернуть турбины, которые были отправлены в аннексированный Россией Крым. Об этом сообщает "Интерфакс".

Суд также отказал "Технопромэкспорту" во встречном иске о признании недействительными пунктов контракта с Siemens, которые запрещали поставки турбин в Крым в обход санкций Евросоюза.

Ранее Арбитражный суд Москвы дважды отклонил требование Siemens наложить арест на четыре турбины, которые были поставлены на полуостров в 2017 году. Германский концерн также требовал прекратить монтаж турбин, который уже ведется российской стороной, и запретить любые сделки с этим оборудованием. Российская сторона "утверждает, что турбины, доставленные в Крым, были приобретены на "вторичном рынке".

О поставке четырех газовых турбин Siemens для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС стало известно в начале июля. После этого концерн прекратил поставки оборудования российским компаниям, которые подконтрольны Кремлю, а Евросоюз расширил санкции в отношении России.