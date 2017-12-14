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Берлинские полицейские и спецназ провели спецоперацию

Полиция Берлина партрулирует территорию около рождественского рынка после взрыва, декабрь 2016 года

Полицейские Берлина и сотрудники спецназа провели обыски и задержали несколько человек, которых подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации полиции, все задержанные недавно вернулись из Сирии. Некоторые из них связаны с выходцем из Туниса Анисом Амри, который год назад совершил теракт на рождественском рынке в Берлине.

Подробности операции представители полиции и Генпрокуратуры пока не раскрывают.

Нападение на рождественскую ярмарку в Берлине произошло 19 декабря прошлого года. Тогда Анис Амри въехал в толпу на угнанном грузовике. Жертвами нападения стали 12 человек, 48 – получили ранения.

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