Берлинские полицейские и спецназ провели спецоперацию

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Полицейские Берлина и сотрудники спецназа провели обыски и задержали несколько человек, которых подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщает Deutsche Welle.
По информации полиции, все задержанные недавно вернулись из Сирии. Некоторые из них связаны с выходцем из Туниса Анисом Амри, который год назад совершил теракт на рождественском рынке в Берлине.
Подробности операции представители полиции и Генпрокуратуры пока не раскрывают.
Нападение на рождественскую ярмарку в Берлине произошло 19 декабря прошлого года. Тогда Анис Амри въехал в толпу на угнанном грузовике. Жертвами нападения стали 12 человек, 48 – получили ранения.
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