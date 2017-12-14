Роскомнадзор угрожает заблокировать YouTube из-за "Открытой России"

Роскомнадзор угрожает ограничить доступ к видеохостнгу YouTube в России, если администрация сервиса не удалит аккаунт "Открытой России" в течение суток. Об этом сообщается на сайте движения, основанного Михаилом Ходорковским.

В письме Роскомнадзор ссылается на распоряжение Генеральной прокуратуры о блокировке ресурсов, содержащих "информацию, распространяемую с нарушением закона".

"На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона доступ к информационному ресурсу (страницам) http://www.youtube.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации", — говорится в письме Роскомнадзора.

13 декабря на тех основаниях Роскомнадзор потребовал в течение суток заблокировать аккаунт "Открытой России" в Твиттере.

В ответ "Открытая Россия" заявила, что в аккаунте проекта не распространяется никакой информации с нарушением закона, и назвала действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора "давлением на свободу слова".

В понедельник Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры внес сайт "Открытой России" в реестр ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

После этого доступ к сайту был заблокирован. Также заблокированы сайты проектов "Открытые выборы", "Открытый университет" и личный сайт основателя движения Михаила Ходорковского.