Путин заявил о созданных в Донбассе "военно-милицейских формированиях"

Президент России Владимир Путин вновь заявил, что на территории Украины нет российской армии. "Но там созданы определенные военно-милицейские формирования, которые готовы отразить любые масштабные военные акции против Донбасса", – отметил Путин.

По словам российского лидера, существование этих военных формирований "соответствует интересам людей, которые проживают" в зоне конфликта. На ежегодной пресс-конференции президент России также обвинил Киев в срыве Минских договоренностей и процесса по обмену пленными.

Радио Свобода ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина.

Западные страны обвиняют Кремль в вооруженной поддержке пророссийских сепаратистов в Донбассе. Всего, по данным Киева, на востоке Украины воюют около 5 тысяч кадровых российских военнослужащих. Москва называет этих людей "добровольцами".