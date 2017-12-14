СМИ: 300 спортсменов из России подозревают в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило международным спортивным федерациям имена 300 действующих российских спортсменов, которых подозревают в употреблении допинга. Об этом сообщает спортивное издание Inside the Games со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в число подозреваемых российский спортсменов вошли представители летних и зимних видов спорта. Некоторые из них могут принимать участие в зимней Олимпиаде 2018 в Южной Корее.

По предварительным данным, спортсмены сдали положительные допинг-пробы в период с 2012 по 2015 год. При этом пробы всех 300 атлетов якобы были заменены на отрицательные.

Inside the Games утверждает, что WADA получило информацию из базы данных московской антидопинговой лаборатории. Ранее возглавлял сбежавший в США Григорий Родченков. На его показаниях независимая комиссия WADA в 2015 году подготовила доклад о государственной поддержке использования допинга в российском спорте. В России Родченков заочно арестован.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. В МОК на основании двух расследований сочли доказанным фактом, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Спортсмены, которые доказали, что не применяли допинг, смогут выступить под нейтральным флагом. Позднее решение участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом утвердил Олимпийский комитет России.