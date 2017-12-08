Белый флаг Путина

После того, как Международный олимпийский комитет объявил, что российская сборная на Игры в Пхенчхане допущена не будет, однако "чистые" спортсмены по-прежнему могут выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом, многие ждали от Путина решительного ответного шага. Кто-то уповал на то, что президент заявит о бойкоте зимних Игр - тем более что до этого он уже заявлял, что допуск под нейтральным флагом станет "унижением" для России, - а кто-то этого, наоборот, опасался.

Andrey Sidelnikov

Если Путин не пустит российских спортсменов на олимпиаду под нейтральным флагом, а уже полным ходом идёт накрутка общественного мнения и настоящая истерика, то место российских олимпийцев займут солдаты НАТО.

Позиция, которую в итоге занял Путин, удивила и тех, и других: вместо того, чтобы поддержать развернувшуюся к этому моменту кампанию No Russia, no Games, президент заявил, что в отстранении сборной "отчасти виноваты мы сами", и против выступления спортсменов под нейтральным флагом он не возражает.

Рыклин Александр

«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого"...

В. Путин о решении МОК...

А нельзя ли поименно? Что еще за "мы"? Я, например, никакой вины за собой не чувствую...

Аркадий Бабченко

Рамзан Кадыров запретил чеченским спортсменам выступать под нейтральным флагом.

Владимир Путин пообещал поддержать участие спортсменов под нейтральным флагом‍.

Конфликт извинений.

Не ускользнуло от комментаторов и то, что заявление по поводу Игр Путин сделал в тот же день, когда стало известно и о его решении участвовать в президентских выборах.

Vitaliy Manski

Путин объявил об участии в выборах вместо участия в Олимпиаде.

Прокремлевские авторы быстро сориентировались и объяснили, что позиция Путина только на первый взгляд кажется мягкой. Одного из них цитирует в колонке на Russiangate Иван Давыдов:

Вот, например, придворный политолог Дмитрий Орлов в прикормленных «Известиях»: «Вытеснив тему Олимпиады-2018 на периферию кампании, Владимир Путин еще раз показал, что пытаться навязать ему повестку со стороны — идея неудачная». Что делает политолог Орлов? Что должен, то и делает — врет. Потому что Путину как раз даже и на нижегородской встрече с рабочими ГАЗа, затеянной ради сенсационного сообщения об участии в президентских выборах, пришлось говорить об Олимпиаде. Путин сказал важную вещь, слегка охладив пыл профессиональных патриотов: государство не будет бойкотировать Игры и мешать чистым спортсменам в них участвовать. Ну и соврал, конечно, заявив, что МОК не нашел доказательств существования государственных программ по поддержке допинга в России.

Но в действительности вопросом, почему президент все же не решился объявить бойкот, задаются многие.​

Maria Snegovaya

В чем причина? А в том, что МОК де факто запретил бойкот. В случае бойкота РФ будет отстранена еще 2 олимпийских цикла !!! Отличное решение МОК! Пока перед нами пример успешного институционального ответа на кремлевские козни!

Kirill Rogov

Что я думаю о намерении Путина остаться на пятый и шестой срок (ну, если считать нормальным сроком 4 года).

Я думаю, во-первых, о том, что нет такой фигуры Виталий Мутко. Виталий Мутко более-менее пустое место, и не ему придумывать государственную программу покрытия допинга с участием (предполагаемым) ФСБ.

А, во-вторых, я думаю, что главной интригой и новостью дня стало не путинское газ-вас-еще-раз, а подчеркнуто сдержанная реакция Путина на вчерашнее решение МОК. Вопрос - почему?

Варианты:

- (1) есть свидетельства и показания по сочинскому делу, которые еще не пущены в ход, но которые еще более увеличивают для российского руководства политические издержки,

- (2) фактическое признание российской делегацией на вчерашнем заседании обвинений по сочинскому делу часть торга вокруг возможного отстранения российской сборной от участия в чемпионате мира по футболу,

- (3) фактическое признание - это часть торга вокруг содержания февральского доклада Минфина США,

- (4) отказ от конфронтационного жесткого ответа - реакция на изменение повестки и настроений внутри страны.

А?

Andrey Alexandrov

нет. просто не хочется 8летнего бана. есть надежда что чтото рассосется за 2-3-4 года. а если бойкот - то 5 олимиад мимо с гарантией. не надо придумывать лишних сущностей

Альфред Кох

Я думаю, что кто-то (Жуков?) убедил его в том, что уход в тотальную отрицаловку только ещё сильнее разозлит МОК и делает шансы недопуска -100%. В то время как если умело извиниться, то есть маленький шанс, что простят. Вот они и использовали этот шанс. Но не проканало. А, поскольку, перед выборами недопуск вредил сильнее, чем извинения, то сыграли так, а не как обычно.

Борис Львин

В чем-то и проканало - спортсмены из России будут, причём они будут выступать как члены единой группы, в названии которой есть слово "Россия", то есть любезный народному сердцу командный зачёт остаётся в силе. Теперь можно сказать, что это мы обдурили врагов-русофобов, мечтавших, чтобы русской команды там было. Плюс сразу после олимпиады все права России восстанавливаются, а на Мутко плевать. Примерно так.

Константин Сонин

Мне реакция Путина в этом деле кажется обычной для него и "нормальной": он недоволен тем, что произошло с допингом, но принцип "своих не сдавать" важнее этого недовольства.

Roman Dobrokhotov

Все проще- мягкая реакция дает шанс на то, что в ходе игр снимут запрет и в конце вернут российский флаг (скорее всего так и будет)

Timur Olevskiy

К закрытию как раз

Похожую точку зрения излагает в беседе на "Эхе Москвы" Алексей Венедиктов:

Момент важный в том, что в день закрытия Олимпийских игр вся допинговая история может быть похоронена, вообще закрыто всё, финиш. Если мы не будем бойкотировать игры. Потому что если Россия официально заявляет, — а она не заявляет, и я здесь поддерживаю Путина, — но если бы Россия заявила, что она бойкотирует, два сезона мы бы пропускали еще. Понимаешь, да? 8 лет. Ума хватило.

Поэтому очень важно понятно, что даже на заключительном – для тех, кому важен флаг – закрытии игр Россия по этому решению имела право выступать под флагом. Да, заключительный парад под российским флагом. И это означает, что всё, ребята, мы закрыли, перевернули – пошли дальше. Всё, мы вас наказали за то, за то…

Теперь вопрос наказания. Я, например, считаю, что наши российские спортсмены, которые чистые и не замешанные, должны езжать и побеждать. Я это поддерживаю, я это говорил на всех уровнях. И, как я понял, президент Путин придерживается той же точки зрения, и это хорошо, и это правильно. Отдельные негодяи – я их называю только негодяями, — которым плевать на российский спорт и на российских спортсменов, кричат о бойкоте. Это негодяи, которым плевать и которые на этом делают свою карьеру, потому что их это не касается.

И те депутаты Государственной думы или вице-спикеры в виде Петра Толстого с криком «А давайте! Ничего, пропустим…» — а ты пропусти 8 лет сидения в Государственной думе с зарплатой 300 тысяч рублей ежемесячно, пропусти. Ты пойди пропусти. Ложи билет на стол, что называется, партийный. Не, они про других решают. Поэтому в данном случае я за Путина против Толстого. Ну, глуповат, чего поделаешь, и негодяй.

За версию "торг вокруг ЧМ-2018" выступает в "Свободной прессе" Сергей Удальцов:

Насчет бойкота Олимпиады, — не будет его по одной простой причине. Впереди чемпионат мира по футболу, еще одна путинская «игрушка». Вступать в прямую конфронтацию с мировым спортивным сообществом опасно, могут и на эту игрушку покуситься — или чемпионат в последний момент перенести в другую страну (при желании — это дело техники), или бойкотировать на уровне ведущих сборных, что тоже организовать несложно. Поэтому ура-патриотам предлагается расслабиться, на Олимпиаду-2018 наши спортсмены поедут. Ну, если только товарищ Ким из Северной Кореи не устроит перед Олимпиадой еще пару ракетных запусков.

"Отделить Олимпиаду от Путина" пытается в "Ведомостях" Максим Трудолюбов:

То, что президент Владимир Путин сдержанно отреагировал на дисквалификацию российских олимпийских чиновников и на перспективу участия россиян в Олимпиаде под нейтральным флагом, стало неожиданностью для части его окружения. Более жесткий вариант явно рассматривался. Об этом говорит и попытка онлайн-кампании No Russia – No Games, и сделанное на опережение путинского заявление Рамзана Кадырова о том, что чеченские спортсмены не должны ехать на Игры.

Интересна, конечно, не пиар-кухня Кремля, где наверняка прорабатывается много разных публичных кампаний на все случаи жизни. Интересна лежащая в основе любого ответа российского государства на неприятности процедура перевода собственного провала в состояние безвинно уязвленной национальной гордости. <...>

Перевернутая логика (причина и следствие переставленные местами) и приравнивание выигрыша Путина на выборах к национальному триумфу так хорошо отдрессированы, что воспроизводятся мгновенно, хоть ночью разбуди. Депутаты Государственной думы и высокопоставленные спортсмены начали писать все это в социальных сетях, еще не дослушав руководство МОКа: это не МОК отвечает России, а Россия теперь ответит МОКу, который посягает на президента и его выборы (см. например, в этой ленте раньше слова депутата Натальи Костенко)... Такой взлом логики и здравого смысла – мечта любого третьеклассника, который получил от товарищей за то, что спер у соседа ручку.. Вся «дьявольская» хитрость пиар-лаборатории администрации президента сводится к тому, чтобы, обладая монополией на СМИ, на ежедневной основе превращать граждан в обиженных третьеклассников, мечтающих о реванше.

В "ультра-патриотическом" лагере выступление под нейтральным флагом по-прежнему трактуется как капитуляция.

В дистиллированном виде эту позицию выражает на сайте УМ+ Максим Соколов:

Обещание бывшего председателя ОКР, а теперь председателя непонятно чего А. Д. Жукова, что если все будет хорошо (а если не будет?), то в виде особой милости российским спортсменам разрешат при закрытии игр все-таки пройти со своим флагом, проходит по разряду окончательного неприличия. Флаг либо есть, либо его нет, он запрещен. А то ли запрещен, то ли разрешен – во сне мы, что ли, разговариваем?

Все мы не святые и даже сильно не святые, но флаг родины для человека, считающего себя ее гражданином (к гражданам мира, а равно к гражданам Лондона, это, конечно, не относится), – это святое, и торг здесь неуместен.

Многие, впрочем, считают, что пожертвовать провинившимися чиновниками в обмен на участие в Играх - вполне справедливая сделка.

Илья Варламов

Очень странно слушать от протокольных патриотов рассуждения о том, могут ли наши спортсмены участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом. Сначала они просрали спорт, дискредитировали Россию на международной арене и подставили спортсменов, а теперь говорят про патриотизм и предательство?

Предательство и позор — это те, кто допустил эту ситуацию, кто годами разваливал российский спорт. Это «Зенит-Арена», договорные матчи, коррупция и кумовство в спорте, российский футбол. А наши спортсмены — это гордость России.

Очень надеюсь, что ни один спортсмен не откажется от участия в Олимпиаде. А болельщики будут поддерживать наших ребят вне зависимости от того, под каким флагом они будут выступать. Ведь именно они представляют Россию — просто так вышло, что в этом году спортивные чиновники забрали у наших флаг.

Михаил Ходорковский

В 1980, Правительство Маргарет Тэтчер присоединилось к бойкоту Московской Олимпиады и запретило сборной Великобритании выступать в Москве. Однако, ряд спортивных английских федераций и отдельных спортсменов, тем не менее, приехали в СССР и выступили там. И, как выступили! В частности, легендарный Себастиан Коэ выиграл два золота в одних из самых престижных дисциплин в легкой атлетике. Это сейчас, весь мир знает Лорда Коэ, как руководителя оргкомитета с блеском проведенной летней Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Так вот, когда Себастиан Коэ победил на дистанции 1500 м, он взял большой британский флаг и гордо пробежал с ним по арене Лужников и весь стадион ему аплодировал. В тот момент именно он, а не английское правительство олицетворяли Великобританию.

МОК отстранил Россию от участия в Олимпиаде 2018 и предложил «чистым» спортсменам участие на условиях нейтральной стороны. «Нечего там нашим делать без флага» кричат платные патриоты.

Больно смотреть на спортсменов, которые положили жизнь на своё дело, на то, как их мечта ломается. Среди них есть настоящие герои, которые не виноваты в том, что у власти находятся не просто преступники, а преступники безрукие.

О том, почему решение МОК в конечном итоге только сплотит тех, кто поддерживает власть, пишет Андрей Мовчан:

Мне кажется большинство комментаторов допускают серьезную ошибку, говоря что в общественном сознании недопуск команды России на Олимпиаду явится ударом по имиджу и авторитету власти и президента.

Эти комментаторы не учитывают тот факт, что доминирующим способом самовосприятия в нашем обществе является идентификация "примитивной группы" - сродни коллективной самоидентификации племени кочевников, атакующих соседних земледельцев, или банде воров. Ситуация с Сочи не выглядит для нашего общества как "позорно повели себя в 2014 и теперь наказаны". Она скорее выглядит как "успешно грабанули магазин в прошлый раз, а они, гады теперь охрану поставили". На личном счету власти останется "успешно грабанули в прошлый раз", козлы забугорные будут еще больше раздражать, потому что "охрану поставили", и это будет поводом подумать о том, что теперь надо грабануть (что плохо охраняется), а совсем не поводом сменить главаря "доцента" на директора детского сада и зажить другой жизнью, покаявшись по поводу прошлого (или свалив его, это прошлое, на бывшего главаря).

Именно поэтому хор общественного мнения в России уже запел две поэтические фразы: "Это они нас боятся" и "А все так делают" на разные лады. Действительно, главное оправдание для члена примитивной группы - это не выгода нахождения в такой группе, а всеобщность ее законов, мысль о том, что у других так же, только они все, гады изворотливые, тщательно скрывают свою натуру и свои действия (как правило примитивная группа невыгодна всем своим членам, такая архаика отношений всегда хуже, чем более современные структуры, так же как жизнь вора из банды всегда хуже жизни даже простого рабочего - но чтобы выбраться из состояния примитивной группы нужна критическая масса желающих, а откуда она у нас возьмется если все усилия власти направлены на примитивизацию общества?).

Монументом этому сознанию является известный русский анекдот про то, как посетителю запрещают приходить в бассейн, потому что, дескать, он в него мочится. Посетитель говорит удивленно: "Так все же мочатся!". "Да, - отвечают ему, - но только все это делают когда плавают, а вы - с вышки". Бесполезно спрашивать, почему мы все время "с вышки", ответом будет или "а потому что мы честнее" или "а за другими не следят, это нам только нельзя".

Так или иначе, и это известно в психологии давно, но почему-то совершенно непонятно политикам на Западе, система примитивной группы имеет неприятное свойство усиливаться в ответ на адекватную реакцию внешней среды. Поэтому если целью международного сообщества являлось бы всемерно поддержать нынешний режим в России, они не могли бы придумать ничего лучше, чем продолжать последовательно отстранять Россию, ограничивать Россию, усложнять России, запрещать России и так далее. А если бы они хотели изменений в России, они бы, наверное, старались четко дифференцировать между личностями и обществом, проводя в жизнь мысль "мы против действий, а не стран". Действительно, полный допуск России на Олимпиаду с одновременным недопуском большинства российских спортивных чиновников сегодняшнего состава и только спортсменов, уличенных в допинге, привел бы к необходимой смене всех чиновников и фактически признанию вины, без сопутствующего подъема архаичного патриотизма и озлобления общества.

Беда в том, что миру наплевать, сменится в России режим и общественное сознание, или не сменится, будет Россия современной, или утонет в архаике, начнет процветать, или умрет от голода и внутренней войны - лишь бы не очень мешалась остальным странам. И если мы хотим, чтобы у нас что-то поменялось - мир (Запад, пиндосы, китайцы и пр.) нам не помощники, скорее они будут отмахиваться от нас, как отмахиваются от жителей депрессивной окраины жители рублевок: будут пользоваться нехитрой продукцией нашего производства, морщить нос при нашем появлении, терпеть нас рядом до малейшего инцидента и сходу гнать при его наступлении - обратно в свою окраину (да, и конечно они будут продавать нам плохие продукты и дешевые товары в больших мегамаркетах). Эта их позиция будет только консервировать проблему и мешать изменениям. Менять придется самим, и вопреки внешнему миру.

Провластные блогеры уже вовсю демонстрируют "сплоченность перед лицом врага".

Не отстают от них и чиновники Госдумы, которые сегодня заявили, что считают решение МОК необоснованным.

Elena Rykovtseva

Волшебная сценка в Госдуме. Смотрела их прямую трансляцию. Ну выходят все по очереди выступают. Бла-бла. Ехать или не ехать. Не ехать! – по общему настроению. Да, решать должны спортсмены (реверанс президенту). Но как по нашему – так нельзя соглашаться на условия этих гадов!! «Это они нам мстят за 45-й!» - кричит Жирик. «Моя избирательница сказала, что в ее времена без флага ни за что бы не поехали!»- напирает Толстой. «Они знают, что у нас весной пройдут выборы, и вся эта возня затевалась под действующего президента!» - негодует Валерий Газзаев. И вдруг! Ни с того ни с сего! Закончив свою воинственное выступление! После небольшой паузы! Он заявляет:

- У меня предложение! Вместо апрельского отпуска поехать на Олимпиаду и поддержать тех спортсменов, кто туда поедет!

В зале шок, шум, недоумение, слышен чей-то ехидный голос из зала:

- То есть олимпийцам ехать не надо, а депутаты поедут?!

Разброд и шатания жестко пресекает Володин:

- Если мы не можем обеспечить им возможность выступать под нашим флагом – нам там делать нечего! А если кто-то хочет ехать – пусть едет за свой счет!!

И такая угроза прозвучала в его голосе. За свой счет! Самое страшное наказание для депутата! Ну а если продавят в МОКе флаг – то конечно двинут всей толпой поддерживать от имени государства, и понятно уж тогда за чей счет))

Еще один защитник интересов отечества, бизнесмен Алишер Усманов, ​обратился к главе МОК Томасу Баху с открытым письмом, в котором просит не лишать спортсменов возможности выступить под российским флагом:

Свою короткую жизнь в спорте спортсмены проживают только ради одного короткого мгновения - увидеть флаг своей страны в небе и услышать гимн своей Родины. Это - вершина их славы, это их Эверест.

В Фейсбуке между тем рассуждают о том, насколько деструктивна для России эта постоянная "борьба с внешним врагом".

Сергей Медведев

Скажите вменяемому человеку, что существует глобальный, глубоко законспирированный, план Запада расчленить и поработить Россию, от плана Даллеса до плана Сороса, что оба Майдана, антироссийские санкции и холодное лето 2017го с неурожаем картошки являются частью этого плана, что все наши беды инспирированы госдепом и это Обама нассал в лифте и выкрутил лампочку в подъезде -- он/она посмеется и подарит вам шапочку из фольги.

И вот те же самые вменяемые люди, включая многих френдов и единомышленников по Крыму, Путину, геям, Павленскому и еще куче вещей -- те же самые люди сегодня на серьезных щах повторяют диванный бред про то, что "Россию унизили", что "жрут все, а ловят только русских", что "все норвежские лыжники -- липовые астматики", что "без допинга невозможно победить в спорте высших достижений", что "олимпийское движение умерло" и "необходима кардинальная реформа МОК" -- в общем, тот же план Даллеса, вид сбоку. Удивительно, как выключается логика, когда затронуты глубинные структуры национального престижа: стоически снесем санкции за Крым, но не потерпим санкций за допинг, потому что россиявперед, потому что онижегерои.

Друзья. Россию не унизили, ей дали шанс избавиться от тотальной государственной системы допинга под патронажем ФСБ. Жрут в мире многие, но чистых атлетов больше, особенно в последние годы, после скандалов с Лэнсом, финскими лыжниками и американскими спринтерами. Такой разветвленной системы допинга как в России, включающей в себя ДЮСШ (а как еще тренерАм получать надбавки к мизерным зарплатам, у нас же все от результата) и любительский спорт (вместе со мной гоняются ребята на фарме и попадаются иногда на международных тестах -- хотя, казалось бы, что нам делить по ветеранам) -- такого государственно спрута нет в мире нигде, разве что раньше был в ГДР и на Кубе. Как нету нигде "медального плана", утверждаемого на заседании правительства, и раздачи олимпионикам мерседесов на Васильевском спуске, с дополнительными многомиллионными подачками от губернаторов и олигархов.

Так что разбираться надо не в коррупции МОК, заговоре Баха и Макларена и не в моральном облике Родченкова (какая разница, предатель он или нет -- вопрос в том, был ли дюшес или не был, и ответ на него вам известен), а в собственных авгиевых конюшнях, где уже полвека растят лабораторных спортсменов. И не надо шуметь "пусть предоставят грязные пробы" -- во всей мировой юридической практике показания свидетелей являются основой доказательной базы. И лично для меня главное доказательство -- малодушное молчание и молчаливое согласие наших властей всех уровней на протяжении всего допингового скандала: чует кошка, чье мясо съела. Вскрылся огромный многолетний нарыв, и вонь пошла по всему миру -- но это хорошо. Надо чистить, надо извиняться, как искренне делает Жуков (респект ему!), надо ехать в Корею как граждане России, надо побеждать там (верю в Сергея Устюгова!) и надо отстраивать российский спорт от нуля.

И дай бог, чтобы то же самое произошло с результатами других российских спецопераций, от Крыма до Трампа. Глобальные институты несовершенны, но иногда оказываются очень полезны.

Константин Калачев

Настоящий План Даллеса: 1. Сделать ставку на ультра-патриотов, создать для них все необходимые условия, уравнять для россиян понятия патриотизм и идиотизм, стабильность и маразм, религия и мракобесие, страна и вождь. 2. Создать условия для жесткого противостояния России и Запада, изолировать Россию, поддерживать в ней религиозный фанатизм, психопатические отклонения, мнительность, подозрительность, обожествление вождя, архаику, шансон, АУЕ, Стаса Михайлова и прочую блатную и квасную патриотическую романтику. 3. Дать вождю дожить до преклонных лет, время от времени ставя под сомнение его мотивацию и репутацию. 4. Поддерживать в элитах жадность и карьеризм. Поощрять по мере возможности и то, и другое. Цитата из первоисточника: «Мы не можем победить русских, так пусть они сожрут сами себя. Надо дать им на это время». Аллен Даллес