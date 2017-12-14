Суд в Бельгии закрыл дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию

Суд в Бельгии официально закрыл дело об экстрадиции бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию. Это произошло после отзыва международного ордера на арест. Как сообщил адвокат Поль Бекар, Карлес Пучдемон останется в Бельгии и будет вести оттуда предвыборную кампанию.

Пучдемон уехал в Бельгию 30 октября после того, как власти Испании распустили парламент Каталонии и отправили местное правительство в отставку. На конец декабря назначены досрочные выборы. Национальный высокий суд Испании выдал международный ордер на арест Карлеса Пучдемона и четверых министров его кабинета.

Решение ввести в Каталонии прямое правление было принято после октябрьского референдума о независимости в провинции. Власти Испании признали его незаконным. Такого же мнения придерживаются в Еврокомиссии. Против одностороннего объявления независимости Каталонией выступили также Франция, Германия и Италия.

Референдум критикуют за то, что его проводили без соблюдения необходимых норм, а в самой Каталонии проходила только агитация за независимость и совсем не было кампании в поддержку единства Испании. Однако после референдума в регионе прошли многотысячные митинги как сторонников, так и противников независимости.