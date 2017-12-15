Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Признаки жизни

День конституции

День конституции
пожалуйста, подождите
0:12:07
0:00:00 /0:12:07

Фильм Артура Соколова

Жителям одной из московских пятиэтажек в конце октября сообщили, что их дом снесут в связи со строительством метро. Накануне Дня конституции в доме были отключены отопление, газ, горячая вода и электричество.

Фильм Артура Соколова.

Проект документального кино Радио Свобода "Признаки жизни" в Youtube.

Подписаться на уведомления о новых фильмах по почте.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG