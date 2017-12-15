День конституции

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Жителям одной из московских пятиэтажек в конце октября сообщили, что их дом снесут в связи со строительством метро. Накануне Дня конституции в доме были отключены отопление, газ, горячая вода и электричество.
Фильм Артура Соколова.
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