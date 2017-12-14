Под Петербургом задержан член политсовета ПАРНАС Расторгуев

В Ленинградской области задержан член федерального политсовета ПАРНАС Александр Расторгуев. Его обвиняют в участии в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 7 октября.

В задержании участвовали сотрудники центра по противодействию экстремизму. Соратники Расторгуева считают, что действия властей связаны с намеченной на декабрь акцией протеста дальнобойщиков, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе политсовета ПАРНАС.

Александр Расторгуев неоднократно поддерживал участников акций протеста против системы "Платон", через которую с дальнобойщиков взимается плата за пользование российскими автотрассами.

Водители, предприниматели и гражданские активисты протестуют против "Платона" с осени 2015 года. Полицейские неоднократно срывали акции и задерживали их участников, а "Объединение перевозчиков России", координирующее протест, в начале декабря было внесено в реестр "иностранных агентов".