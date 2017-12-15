В Москве арестована заместитель главы Росимущества Елена Паткина

Тверской суд Москвы арестовал заместителя главы Росимущества Елену Паткину. Её подозревают в хищении со счетов ведомства 150 миллионов рублей. Как следует из материалов, опубликованных в картотеке суда, решение об аресте Паткиной было принято 11 декабря, а 13 декабря его уже обжаловала защита.

Елену Паткину задержали на вокзале по возвращении из Казани. 50-летняя чиновница уехала туда 22 ноября, взяв больничный. Как пишет "Коммерсантъ", в тот же день сотрудники ФСБ и МВД провели обыски по 15 адресам, включая кабинеты Росимущества.

Сотрудников ведомства заподозрили в обналичивании денег при помощи бизнесмена Андрея Южакова, на которого были зарегистрированы около 20 фирм. По версии следствия, деньги выводились с балансового счета Росимущества, на который поступали средства участвовавших в торгах компаний.

Организатором хищений следствие считает Паткину. В ходе судебного заседания она отказалась давать какие-либо объяснения.

В Росимуществе изданию официально заявили, что не знают ни об аресте Паткиной, ни о каком-либо уголовном расследовании в отношении нее. Советник главы ведомства Денис Лазарев сообщил, что, по его данным, в настоящий момент Паткина находится на больничном.​

Должность замглавы Росимущества Елена Паткина занимает 4 месяца. Она курировала вопросы земельных отношений всей России.



