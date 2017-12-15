Фильм "Нелюбовь" Звягинцева попал в шорт-лист премии "Оскар"

Картину "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева включили в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом говорится в сообщении на сайте премии.

Всего в шорт-лист претендентов на номинацию в этой категории вошли девять фильмов режиссеров из Чили, Германии, Венгрии, Израиля, Ливана, Сенегала, Южной Африки, Швеции и России. На следующем этапе список будет сокращен до пяти претендентов.Церемония вручения премии "Оскар" Американской киноакадемиисостоится 4 марта.

Фильм "Нелюбовь", который рассказывает историю российской семьи на грани развода, у которой пропал ребенок, Россия выдвинула на премию "Оскар" в мае, после того, как картина получила приз жюри Каннского кинофестиваля. Фильм также признали лучшим на фестивалях в Мюнхене и Лондоне. В декабре "Нелюбовь" стала номинантом на премию "Золотой глобус".​

В 2015 году на премию "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке" выдвигалась другая картина Андрея Звягинцева "Левиафан".

