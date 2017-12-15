Госдума отказалась проверять депутата на наличие офшора на Бермудах

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, и имуществе отказалась рассматривать запрос телеканала "Дождь" по поводу депутата от "Единой России" Алексея Езубова, у которого нашли бермудский офшор. Как заявила глава комиссии Наталья Поклонская, в запросе не предоставляются документы, подтверждающие нарушения со стороны депутата, а ссылка на материал, размещенный в другом СМИ, не является достаточным основанием для проверки.

В "Трансперенси Интернешнл — Россия" считают, что подобный ответ Поклонской свидетельствует о нежелании руководства комиссии рассматривать данный вопрос. Антикоррупционный центр также просил Генпрокуратуру, Госдуму и комитет по борьбе с коррупцией проверить троих россиян, упомянутых в "Райском досье".

Ранее "Новая газета" обнаружила в материалах так называемого "Райского досье", опубликованного в начале ноября Международным консорциумом журналистов, фирмы, связанные с депутатом Госдумы Алексеем Езубовым. По данным издания, Езубов, по крайней мере до 2013 года, был директором компании Air Cloud Services Limited, зарегистрированной на Бермудских островах. Согласно российскому законодательству, депутатам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью и входить в состав руководства коммерческих организаций.