"Трансперенси" просит проверить трех россиян из "Райского досье"

Антикоррупционный центр "Трансперенси Интернешнл – Россия" просит Генпрокуратуру, Госдуму и комитет по борьбе с коррупцией проверить троих россиян, упомянутых в расследовании Международного консорциума журналистов, которое также известно как "Райское досье".

Помимо бывшей супруги главы компании "Роснефть" Игоря Сечина, которой уже была посвящена публикация "Трансперенси", в запросе организации говорится о вице-премьере России Игоре Шувалове. По данным авторов расследования, он сначала арендовал, а потом купил частный самолет у предпринимателя Сулеймана Керимова. В этот же период коммерческие структуры Керимова получили государственные гарантии от Правительства России, утверждают в консорциуме журналистов.

В обращении также упомянут депутат Госдумы Алексей Езубов. В материалах "Райского досье" его обнаружила "Новая газета". По данным издания, Езубов, по крайней мере до 2013 года, был директором компании Air Cloud Services Limited, зарегистрированной на Бермудских островах. Согласно российскому законодательству, депутатам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью и входить в состав руководства коммерческих организаций.

"Райское досье" (или "Архив райских островов") 5 ноября опубликовал Международный консорциум журналистов. Из документов стало известно об офшорных сделках сотен бизнесменов и политиков по всему миру.