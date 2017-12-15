Россия и Египет подписали соглашение о возобновлении авиасообщения между странами. Об этом сообщает "Интерфакс". В Министерстве транспорта России назвали подписание соглашения "первым шагом" к возобновлению полетов, которые, как ожидается, начнутся в феврале.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем пассажирского самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". Тогда погибли 224 человека. Причиной крушения стал взрыв на борту самолета. ФСБ признала произошедшее терактом.

Подробнее об авиакатастрофе над Синаем читайте здесь

​