Статья историка Кирилла Александрова о Бандере признана экстремистской

Статья историка Кирилла Александрова “Бандера и бандеровцы: кто они были на самом деле” признана экстремистской. Она была опубликована в "Новой Газете" в 2014 году. Эксперты из Российского педагогического университета имени Герцена обнаружили в статье оправдание военных преступлений. На этом основании Городской суд постановил заблокировать статью, подтвердив вынесенное ранее решение Ленинского районного суда.

Адвокат Натэла Пономарева с таким решением не согласна. Ее возмущает, что эксперты не нашли в статье ни пропаганды национального превосходства, идей терроризма или нацистской символики, ни призывов к свержению конституционного строя России, но все равно признали ее экстремистской. Свой вывод о том, что статья оправдывает военные преступления, они сделали только на том основании, что Александров выражает сомнения в сотрудничестве сторонников Бандеры с нацистами, а также дает объективную информацию о детстве и юности Бандеры, что, с их точки зрения, может вызвать у читателей сочувствие.

Историк Андрей Зубов заявляет, что статья о Бандере и бандеровцах была написана Кириллом Александровым на основе доклада об антикоммунистическом сопротивления на Украине во время и после Второй Мировой войны, прочитанного им по просьбе Зубова в рамках его кафедры истории в "Новой Газете". Андрей Зубов подчеркивает, что он редактировал эту статью, готовя ее к публикации в "Новой Газете", а потому несет за нее полную ответственность наравне с автором.

Адвокат Натэла Пономарева считает недопустимой ситуацию, когда один ученый свободно высказывает свое мнение по интересующей его теме, а другие ученые, считая его мнение неправильным, находят в его словах признаки экстремизма. Особенно тревожно это выглядит в такой сфере, как история, где часто трудно бывает установить точные факты, а потому допускаются разные мнения, рассуждения и гипотезы. Когда будет получена мотивировочная часть судебного постановления, оно будет обжаловано.

