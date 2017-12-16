Правительство Австрии сформируют консерваторы и ультраправые

Австрийская народная партия и Австрийская партия свободы сформировали коалиционное правительство. Об этом заявили лидеры движений Себастьян Курц и Хайнц-Кристиан Штрахе.

Если коалиция будет ратифицирована, то Австрия станет первой страной Европы справительством, которое представляют представители ультраправых. Президент страны Александр Ван дер Беллен пригласил лидеров обеих партий согласовать формирования правительственной коалиции 16 декабря.

Выборы в австрийский парламент прошли 20 октября. Консервативная Австрийская народная партия получила 31 процент голосов. За ней следует Социал-демократическая партия – ее поддержали почти 27 процентов избирателей. 26 процентов голосов получила Партия свободы.

Если Курц сформирует новое правительство, то он станет самым молодым канцлером в Европе – политику всего 31 год. Ранее лидер консерваторов пообещал проводить в Австрии проевропейскую политику.