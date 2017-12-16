В Абакане прошел митинг за отставку главы Хакасии Виктора Зимина

В центре Абакана в субботу прошел митинг с требованием отставки главы Хакасии Виктора Зимина. По неофициальным данным, участие в нем приняли более 100 человек, сообщает портал "Сибирь.Реалии".

Собравшиеся потребовали уволить руководителя региона в связи с неудовлетворительной социально-экономической и кадровой политикой. Участники акции также считают, что Зимин "выступая публично, не раз демонстрировал свою некомпетентность".

Среди проблем региона участники митинга назвали задержки зарплат бюджетникам, высокие цены на электроэнергию, большой государственный долг, а также высокий уровень коррупции в республиканской и муниципальной власти.

В ноябре в ходе прямой линии с населением Виктор Зимин посоветовал руководителям депрессивных муниципалитетов варить тушенку и собирать ягоды.