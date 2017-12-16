В Казани задержали активистов, пытавшихся заснять работу ОВД

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В Казани задержаны несколько активистов и журналистов, которые пытались снять на видео работу местного отделения полиции. Об этом в субботу днем сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо".
Известно, что в числе задержанных член Комитета по защите прав автомобилистов Дмитрий Ярмак. По его словам, журналисты Андрей Арзамасов и Вячеслав Власов, а также еще несколько человек пытались добиться встречи с главой отдела и сделать ему замечание о работе полиции.
По словам Ярмака, после этого активистов задержали, а Арзамасова увели в отдельное помещение и, вероятно, применили к нему силу.
Никаких протоколов полицейские не составили, передает "ОВД-Инфо". По мнению задержанных, сотрудники правоохранительных органов хотят добиться, чтобы активисты удалили сделанную видеозапись.
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