В Казани задержали активистов, пытавшихся заснять работу ОВД

В Казани задержаны несколько активистов и журналистов, которые пытались снять на видео работу местного отделения полиции. Об этом в субботу днем сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Известно, что в числе задержанных член Комитета по защите прав автомобилистов Дмитрий Ярмак. По его словам, журналисты Андрей Арзамасов и Вячеслав Власов, а также еще несколько человек пытались добиться встречи с главой отдела и сделать ему замечание о работе полиции.

По словам Ярмака, после этого активистов задержали, а Арзамасова увели в отдельное помещение и, вероятно, применили к нему силу.

Никаких протоколов полицейские не составили, передает "ОВД-Инфо". По мнению задержанных, сотрудники правоохранительных органов хотят добиться, чтобы активисты удалили сделанную видеозапись.