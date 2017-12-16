Макфол раскритиковал Трампа за разговор с Путиным

Бывший посол США в России Майкл Макфол раскритиковал президента США Дональда Трампа за телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Он состоялся позавчера.

В интервью телеканалу MCNBC Макфол заявил, что телефонный звонок Трампа и Путина не отвечает американским национальным интересам. Кроме того, бывший посол, удивлен тем, что советники Трампа вообще позволили ему совершить этот звонок.

Помимо прочего, Макфол раскритиковал главу Белого дома за то, что тот поблагодарил Путина за его положительные оценки о темпах роста американской экономики.

О том, что президенты России и США переговорили по телефону стало известно 15 декабря, после ежегодной пресс-конференции Путина.

В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Трамп обсудили вопросы двусторонних отношений, особо затронув северокорейскую ядерную проблему.

Согласно информации Белого дома, Трамп поблагодарил Путина за то, что тот во время своей пресс-конференции отметил экономические успехи Соединенных Штатов, достигнутые за последний год.